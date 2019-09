O experienţă extraordinară de jazz mainstream cu Bega Blues Band, în centrul istoric al Timișoarei

Joi, 19 septembrie 2019, de la ora 20:00, pe str. Augustin Pacha din Timişoara, Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române îi invită pe bănățeni la o experienţă extraordinară de jazz mainstream.

Este un eveniment cultural-gastronomic italo-român, cu participarea celei mai longevive trupe de jazz blues din România, Bega Blues Band, pe o stradă din centrul istoric al Timişoarei.

Sunt invitaţi iubitorii de muzică și artă, iar participarea este liberă.

Componenţi Bega Blues Band: Johnny Bota – contrabas, Maria Chioran – voce, Lucian Nagy – saxofon, Toni Kuhn – claviaturi, Feri Szekeres – baterie.

Repertoriu:

Bluesette – Jean Toots Thielemans, Blues de Timisoara – Johnny Bota, Mall Blues – Johnny Bota, Miracles – Johnny Bota, Blue Monk – Thelonious Sphere Monk, Summertime – George Ghershwin, Oh Lady Be Good – G. Gershwin, Soup a la Blues – Lucian Nagy, Baby I Love You – Wynton Marsalis, Cry me a River – Justin Timberlake, Mr. PC – John Coltrane, St. Thomas – Sonny Rollins, Senor Blues – Horace Silver și Cheek to Cheek – Irving Berlin.

