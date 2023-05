O familie din Timișoara s-a trezit că are de plătit în urma unui contract cu EON pe care nu l-a încheiat, nici nu l-a semnat! Răspunsul EON

Daniel Cristian Corjan locuiește bv. Regele Carol nr. 1 din Timișoara și spune că familia lui a trecut printr-o situație șocantă! În luna ianuarie 2023, a fost încheiat un contract de către firma Eon-Asist Complet Timișoara pentru prestări servicii verificare instalație gaz, pe care, după cum spune, el nu știa nimic și nu a semnat nimic.

”În momentul încheieri contractului, noi aveam verificare valabilă, nu am solicitat intervenție și nici nu a fost nimeni de la nici o firmă de gaz pentru verificare la noi, nu am semnat nici un document.

În momentul în care am văzut pe factură serviciile facturate, am sunat și reziliat contractul și am solicitat copie dupa contract și serviciile prestate (deoarece nu a fost nimeni, nu am semnat nimic), am primit un contract semnat de altcineva (fals).

Este vorba de același procedeu la 2 apartamente 1a și 1b, proprietarii sunt persoane în vârstă (pensionari).

La apartamentul 1a, titularul de contract este decedat din luna septembrie, iar soția acestuia a fost plecata toată luna ianuarie în SUA la copii”, ne-a declarat Corjan Daniel Cristian.

Ce spune EON?

Fiindcă în acest caz era implicată EON, am solicitat un punct de vedere, cu privire la această situație, iar compania de gaz a răspuns că cele două contracte încheiate eronat au fost reziliate! În continuare se fac verificări pentru a clarifica problema cu exactitate.

”Cele două contracte încheiate în mod eronat au fost reziliate. Compania E.ON Asist Complet face verificări cu privire la modul în care aceste contracte au fost încheiate și va lua măsurile care se impun, pentru ca astfel de situații să fie evitate în viitor. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient creat.

Feedback-ul primit din partea clienților noștri este foarte important pentru noi și subliniem faptul că E.ON Asist Complet depune eforturi constante pentru a îmbunătăți experiența clienților în ceea ce privește gama serviciilor oferite și rămâne deschisă în comunicarea cu aceștia.

E.ON Asist Complet efectuează servicii de verificare și revizie tehnică la instalațiile de utilizare a gazelor naturale și aparatele consumatoare de gaz conform prevederilor ISCIR – Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat atât în regim propriu, cât și în calitate de prestator de servicii pentru E.ON Energie România. Compania este parte a Grupului E.ON România și este autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru prestarea acestor servicii”, se arată în răspunsul EON.

