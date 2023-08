O femeie a fost ucisă în propriul apartament, în Calea Șagului. Agresorul a leşinat în locuinţa pe care urma să o jefuiască

O femeie a fost găsită moartă, marţi, în apartamentul său din Timişoara, situat în Calea Şagului, ea fiind ucisă. Agresorul este căutat de poliţişti.

Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc marţi seară, pe strada Clăbucet din zona Calea Şagului din Timişoara.

Femeia de 46 de ani era singura in apartamentul aflat la etajul 3 al unui bloc in momentul in care atacatorul a intrat peste ea.

Agresorul a lovit-o cu putere si s-a luptat cu ea in holul locuintei. Fmeia a reusit sa deschida usa apartamentului si sa strige dupa ajutor. Vecinii au sunat la numarul de urgenta 112. La adresa au ajuns rapid medici de pe ambulanta si politisti. Doctorii au incercat sa o resusciteze pe victima, insa aceasta a murit in drum spre spital.

Bărbatul care a atacat-o a fost găsit de poliţişti chiar în apartamentul în care a avut loc atacul. Acestuia i s-a facut rău şi a leşinat în locuinţa pe care urma să o jefuiască, fiind dus de poliţişti la spital.

Bărbatul este recidivist.

