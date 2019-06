O femeie care trecea strada a fost accidentată grav de un şofer, în Timiş

Un accident deosebit de grav a avut loc în localitatea Comloşu Mare, în judeţul Timiş, după ce o bătrână s-a hotărât să traverseze strada exact în momentul în care o maşină se apropia cu viteză.

Femeia a aşteptat ca maşina din apropierea ei să se îndepărteze, însă autoturismul s-a oprit puţin mai în faţă, din cauza unui tractor care ieşea în şosea. Deşi nu avea vizibiltate pe celălalt sens din cauza maşinii oprite, femeia a început să traverseze.

Femeia a aşteptat puţin pe marginea drumului, apoi s-a hotărât să traverseze, deşi nu avea vizibilitate pe celalaltă bandă, din cauza unei maşini oprite pe banda apropiată de femeie.

„Un tânăr in varsta de 22 de ani a condus un autoturism din directia Grabat spre DN 59, iar in localitatea Comlosu Mare, a acrosat o femeie in varsta de 74 de ani ce traversa strada prin loc nepermis. In urma impactului a rezultat ranirea grava a femeii in varsta de 74 de ani”, transmit reprezentantii IPJ Timis.

În urma impactului, bătrâna a fost grav rănită, fiind transportată la spital de urgenţă.

Politistii au deschis un dosar penal pe numele soferului, pentru vatamare corporala din culpa.

