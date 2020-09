O fermă de 6.550 de hectare Buziaș, cumpărată cu 23,5 milioane de euro de TC Capital

TC Capital investește 23,5 milioane de euro în achiziția unei ferme de cereale și semințe oleaginoase situată în Buziaș, județul Timiș. Această tranzacție este a doua investiție agricolă majoră a TC Capital după KC Agro, prima sa investiție în agricultură, care a avut loc în 2014. Ambele investiții sunt gestionate de oamenii de afaceri turci Ali Çapa și Ertugrul Karaevli. Proprietatea este situată la aproximativ 35 km de Timișoara și a fost cumpărată de la Gespie SAS, o companie franceză. Tranzacția a fost încheiată în iulie 2020, cu asistența casei de avocatură Dentons, și a fost parțial finanțată de Libra Internet Bank. Acest acord consolidează poziția TC Capital în sectorul agricol românesc, unde compania deține deja, prin KC Agro, alte două ferme situate în județele Buzău și Brăila, cu o suprafață totală de aproximativ 2.900 de hectare.

Ferma exploatează aproximativ 6.550 ha de teren arabil, iar reprezentanții TC Capital intenționează să diversifice operațiunile în activități agricole intensive, cu valoare adăugată mare, cum ar fi plantațiile de afini și aluni, precum și în producția extensivă de cereale și semințe oleaginoase.

Ali Çapa, CEO al TC Capital și Managing Partner al KC Agro: „Odată cu achiziționarea acestei noi ferme, suprafața exploatată de KC Agro a ajuns la aproape 10.000 de hectare, ceea ce ne face un jucător agricol notabil în România. Operațiunile noastre sunt acum distribuite în diferite zone geografice, ceea ce facilitează gestionarea riscurilor generate de condițiile meteorologice. Cu acest nou proiect, urmărim, de asemenea, diversificarea mixului nostru de produse. Pe lângă producția convențională de cereale și semințe oleaginoase, dorim să ne extindem și pe segmentul de produse cu valoare adăugată și cu un randament ridicat, cum ar fi producția ecologică de boabe și semințe oleaginoase și activități agricole intensive, și anume dezvoltarea livezilor în noua noastră fermă de lângă Timișoara”.

Procesul de evaluare și negociere a început la sfârșitul anului 2018, iar principalele avantaje ale acestei proprietăți sunt, printre altele, un bun istoric al precipitațiilor și un microclimat favorabil, calitatea solului din această zonă și natura compactă a terenului care îl fac perfect pentru culturile care vor crește aici. Alte avantaje constau în faptul că sistemele de irigații parțiale sunt deja instalate, iar clima și solul sunt propice pentru produse cu randament ridicat.

„Suntem optimiști că această proprietate va fi una profitabilă începând cu primul an de operare. KC Agro, prima noastră investiție în agricultură, a fost un proiect de mare succes în cei 6 ani ai săi, obținând un profit operațional puternic pe tot parcursul. Agricultura, ca sector, este foarte ferită de impactul negativ al crizelor economice, iar performanța și evaluările rămân intacte la impactul crizelor, cum ar fi cea generată de pandemia Covid-19. Nu am văzut până acum efecte ale crizei, manifestându-se în agricultură. Prețul terenurilor agricole a fost în creștere pentru cel de-al 20-lea an consecutiv, iar astfel câștigurile de capital sunt destul de puternice. Aș dori să mulțumesc băncii noastre finanțatoare Libra Internet Bank și consilierilor noștri juridici Dentons pentru sprijinul acordat în această tranzacție ”, a încheiat Ali Çapa

Perry Zizzi, Managing Partner al Dentons București, care are mai mult de 25 de ani de experiență în tranzacții de M&A (fuziuni și achiziții) transfrontaliere, cu sprijinul asociatului senior Doru Postelnicu și al unei echipe juridice dedicate din cadrul Dentons, a consiliat TC Capital cu privire la tranzacție.

Libra Internet Bank, membră din 2003 a grupului american de investiții New Century Holdings, este una dintre cele mai dinamice bănci din România. Cu o rețea de 55 de sucursale, banca este specializată în domenii precum profesiile liberale, dezvoltări imobiliari, agribusiness sau segmentul IMM-urilor și acordă o atenție deosebită tehnologiei moderne și parteneriatelor cu fintech-urile.

“De peste 8 ani, Libra Internet Bank este un partener solid pentru agricultura din România. Avem soluțiile și specialiștii necesari pentru a sprijini acest pilon important al economiei, iar această finanțare reprezintă încă o confirmare a angajamentului pe care ni-l asumăm în susținerea dezvoltării clienților noștri. Continuăm să fim o bancă dinamică și avem alături parteneri de acțiune”, a declarat Liviu Barda, Director Sucursala Large Corporate & International Desk – Regina Elisabeta, Libra Internet Bank.

Comentarii

comentarii