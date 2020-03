O funcționară din Primăria Timișoara îi cere ministrului Marcel Vela măsuri urgente pentru salubrizarea orașului

O funcționară din Primăria Timișoara a trimis o petiție Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în atenția ministrului Marcel Vela, în care cere măsuri urgente pentru salubrizarea Timișoarei și asigurarea condițiilor legale de muncă pentru angajații instituției.

Mirela-Adriana Toc, funcționar în cadrul Biroului Salubrizare, spune că toate cele semnalate în petiție au fost aduse și la cunoștința primarului Nicolae Robu și administratorului public Robert Kristof, care nu au luat nici o măsură.

”Subsemnata Mirela-Adriana Toc, functionar in cadrul Biroului Salubrizare, in calitate de avertizor in interes public,

Vă solicit să luați de urgență masuri pentru salubrizarea corespunzătoare a municipiului Timișoara, deoarece ”Coronavirusul poate fi luat chiar și din praful din atmosferă, după cum a explicat medicul specialist Virgil Musta, de la spitalul Victor Babeș din Timișoara. Bate vântul destul de tare în Timișoara și se ridică praful în atmosferă. Acest praf poate fi contaminat cu virusuri și se știe că există un număr destul de mare de particule virale pe sol care pot fi inhalate de către oameni. De aceea este bine să eviți ieșirile la plimbare, fără o țintă exactă, adică să mergi la serviciu sau pentru o aprovizionare scurtă în jurul casei. Dacă ești nevoit să ieși, trebuie să te protejezi, măcar cu acea mască chirurgicală care împiedică să ajungă particulele la tine, iar dacă te întâlnești cu cineva să păstrezi o distanță de minim doi metri și o discuție cât se poate de scurtă…,, (Cum dezinfectăm încălțămintea și hainele purtate afară, în această perioadă. Explicațiile unui medic infecționist)

Cei aproximativ 30 de angajati ai firmei de salubrizare stradala nu efectueaza ras la rigola, spalat mecanic, nu matura trotuarele si parcarile, asa dupa cum se mentioneaza in programele postate pe site-ul primariei Timisoara. Maturatul si spalatul mecanic are loc doar pe mijlocul carosabilului din cauza masinilor parcate iar stratul grosier de praf de langa bordura ramane.













Pentru salubrizarea stradala se folosesc maturi de nuiele care antreneaza praful in loc sa se foloseasca aspiratoare stradale.

Firma de salubrizare stradala ar fi trebuit sa aiba 297 angajati pentru a efectua lucrarile de salubrizare prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia.

Am trimis pe adresa de e-mail a domnului primar, a administratorului public, a sefului de birou rapoarte de activitate si poze din care rezulta cele de mai sus si nu doar ca nu mi-a dat nici un raspuns dar nu a luat nici o masura legala.

Din aceasta cauza seful de birou Coras Daniel, ca sa ma pedepseasca , a intocmit un program de lucru cu strazile pe care urmeaza ma deplasez cu bicicleta, pe jos sau cu mijloacele de transport (care acum circula foarte rar) cate 6 ore/zi si sa inventariez depozitele ilegale de deseuri desi aceste atributii nu sunt prevazute in ROF, in Procedura operationala de coordonare si monitorizare servicii publice de salubrizare, COD:PO-79 sau in caietul de sarcini, contractul subsecvent aprobat prin HCL nr.29/2019.

Mentionez faptul ca deplasarea pe teren a colegilor care semneaza procese-verbale de receptie se face cu masina de serviciu pe care nu o folosesc 8 ore/zi.

Acest post nu necesita conditie fizica insa sarcinile primite de la d-nul Coras presupun acest lucru, probabil ca se urmareste epuizarea mea fizica pentru ca psihic nu au reusit cei care ma hartuiesc de ani de zile prin sesizarea comisiei de disciplina si acordarea unor calificative care nu corespund cu realitatea iar ultimul calificativ primit, in data de 31.01.2020, este suficient adica cel mai prost calificativ primit in ultimii 30 de ani de catre un functionar din primaria Timisoara spre deosebire de alti colegi care daca vin nu isi justifica prezenta nefacand nici o activitate trecuta in fisa postului doar ca inchid ochii la neregulile din compartimentele administratiei publice si sunt rasplatiti cu vacante de lux, terenuri, case si alte benficii.

Daca nu as inventaria depozitele ilegale de deseuri as fi cercetata disciplinar spre deosebire de sefii/functionarii din primarie care au prejudiciat bugetul local dar care sunt recompensati prin mentinerea lor pe functie.

Am solicitat in scris, de nenumarate ori masca si manusi de protectie precum si atributii ca si ale colegilor mei.

Nu este corect ca unii functionari din primarie sa vina la lucru cate 2-3 zile pe saptamana fara ca primarul sa nu emita dispozitie pentru telemunca si fara sa le fie diminuate salariile. Atasez cateva rapoarte trimise pe e-mail si poze.

Daca nu veti lua masuri inseamna ca puneti in pericol sanatatea cetatenilor cu buna stiinta si incalcati Constitutia Romaniei

”Art. 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii

Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.

Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.,,

Astept raspuns”, scrie Mirela-Adriana Toc.

