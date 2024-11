O întâlnire și o altă călătorie! Profesorii de la Facultatea de Arte și Design din cadru UVT expun în Coreea de Sud

Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) participă, în perioada 9-18 noiembrie 2024, la expoziția internațională „O întâlnire și o altă călătorie începe”, organizată în Coreea de Sud. Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) participă, în perioada 9-18 noiembrie 2024, la expoziția internațională „O întâlnire și o altă călătorie începe”, organizată în Coreea de Sud.

Evenimentul se va desfășura la YK Gallery din Anyang – fiind parte a prestigiosului program Expozițiile Internaționale de Artă și Schimburile Culturale Coreea – România, inițiat în 2012.

Expoziția din acest an marchează o nouă etapă a colaborării dintre artiștii români și coreeni, consolidând prietenia și schimburile culturale dintre cele două națiuni. Ediția precedentă, desfășurată în 2023 la Timișoara, a avut loc în incinta Galeriei Mansarda a Facultății de Arte și Design, sub titlul „Infinite Journeys”. Aceasta a reunit peste 60 de artiști din România și Coreea, fiind desfășurată sub egida proiectului „La UVT, Cultura este Capitală”.

În cadrul expoziției „O întâlnire și o altă călătorie începe”, Facultatea de Arte și Design va fi reprezentată de lucrări realizate de unii dintre cei mai apreciați membri ai corpului său didactic, printre care Dacian Andoni, Diana Andreescu, Dana Catona, Daniela Constantin, Cristina Daju, Laura Duduleanu, Amalia Gaiță, Matei Gaspar, Gloria Grati, Gabriel Kelemen, Adriana Lucaciu, Mădălin Mărienuț, Camil Mihăescu, Liliana Mercioiu Popa, Smaranda Moldovan, Luisa Palade, Andreea Palade Flondor, Andrei Părăușanu, Filip Petcu, Bogdan Rața, Silvia Râncu Trion, Remus Rotaru, Valentina Ștefănescu și Mihai Zgondoiu.

Vernisajul expoziției va avea loc pe 9 noiembrie 2024, la ora 16:00, oferind ocazia publicului coreean de a descoperi expresiile artistice contemporane din România și de a explora dialogul cultural între cele două țări.

Facultatea de Arte și Design a UVT rămâne dedicată promovării artei și culturii românești pe plan internațional, consolidând astfel rolul Timișoarei ca un reper important în peisajul artistic european și mondial.

