O investiție de 115 milioane de euro! După un lung șir de procese, noua maternitate din Arad se va construi

După un lung șir de procese, proiectarea noii maternități din Arad poate să înceapă. Instanțele de judecată au stabilit definitiv că firma ProArhitectura este cea care a câștigat licitația pentru proiectarea noului Complex Matern-Pediatrie.

După semnarea contractului de proiectare, firma ProArhitectura va putea începe efectiv munca la proiectul tehnic.

„Nu am avut de ales când s-a pus problema să contestăm modul în care a fost atribuită realizarea acestei lucrări de către Consiliul Județean Arad. Am considerat în tot acest timp că evaluarea nu a fost realizată corect, motiv pentru care am urmat calea legală ca orice alt competitor care se consideră nedreptățit, cu încredere în justiție, iar hotărârea definitivă a instanței confirmă legalitatea demersului nostru în ceea ce privește evaluarea deficitară cu încălcări flagrante de legislație.

Este foarte greu să reiau și să comprim într-un răspuns scurt întreaga argumentație care a constituit obiectul a multor luni de litigiu. Și care, de altfel, este una foarte tehnică. Ea a fost deja prezentată specialiștilor din cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și apoi instanțelor de judecată, care au validat argumentele noastre. Dincolo de preț, există și alte elemente care contează într-o astfel de procedură de ofertare. Contează prețul cel mai mic, dar contează și ce oferi de acel preț. De multe ori, mergând pe prețul mai mic și ignorând alte elemente din cadrul ofertei, se ajunge la atribuirea unei lucrări cuiva care în final nu e capabil să o ducă la bun sfârșit sau o face în condiții proaste, pierderile fiind foarte mari – timp, finanțare, reluare licitație și așa mai departe”, a declarat Ella Falcă, managing partner & lead architect ProArhitectura.

Importanța noului Complex Matern-Pediatrie

Actuala maternitate din Arad funcționează într-o clădire istorică degradată, care a fost retrocedată proprietarilor și pentru care statul plătește chirie. În acest context, construirea unei noi maternități este extrem de importantă pentru arădeni.

„Nu cred că mai trebuie să explic nici unei femei din acest oraș de ce Aradul avea nevoie de un nou spital de obstetrică și ginecologie sau de o nouă neonatologie. Sunt femeie și mamă, înainte de a fi arhitect. Este un alt motiv pentru care doresc să fiu cea care, împreună cu echipa mea, dăm Aradului acest proiect. Știm cu toate că momentul în care devii mamă este, de departe, cel mai important din existența noastră ca femei, ca ființe umane. Este momentul în care trebuie să avem parte de cea mai bună grijă, de cele mai bune condiții, iar copiii noștri trebuie să vină pe lume în locul în care orice problemă nedorită primește cel mai bun răspuns, ca viața lor să înceapă cât mai frumos și lipsită de incidente. Ori, Aradul nu ne oferă azi acest lucru”, a mai spus Ella Falcă.

Construirea noului complex este estimată să coste 115 milioane de euro, majoritatea banilor fiind nerambursabili, din PNRR.

„A contribui la realizarea unui proiect cum e primul spital construit în Arad de mulți zeci de ani încoace e un motiv de mare mândrie și emoție. Primim această sarcină cu mare responsabilitate și cu recunoștință față de Dumnezeu, rugându-L să fie alături de noi în această misiune al cărei scop e în final să aducă sănătate și alinare și, mai ales, să sprijine serios viața la începutul ei. Cred că succesul acestui proiect e în final succesul Aradului și asta e mai important.

Dorința noastră e să fim alături de comunitate și să lucrăm pentru Arad și în acest proiect, dar și în viitor. Și cred că și pentru comunitatea arădeană poate fi un motiv de mândrie că avem capacitatea să găsim aici resursele profesionale și economice să progresăm, să construim să ne ridicăm acolo unde ne este locul. E momentul ca Aradul să creadă mai mult că se poate.

Experiența ProArhitectura este una care are la bază 19 ani de activitate și sute de lucrări importante, civile, industriale și urbanistice. Nu există lucrări pe care să nu le fi dus la bun sfârșit, iar satisfacția clienților noștri, cu mulți dintre care avem relații îndelungate de colaborare deja, dezvoltându-ne umăr la umăr în acești ani, este o garanție că și această lucrare va fi realizată în termen și în standardele de profesionalism așteptate”, a explicat Ella Falcă.

Clădirea viitorului Complex Matern-Pediatrie din Arad va avea 10 nivele (demisol, parter, șapte etaje, plus un etaj tehnic), heliport și o arie desfășurată de peste 25.000 de metri pătrați. Viitoarea unitate medicală va fi dotată la cele mai înalte standarde și este prevăzută cu 312 paturi în regim de spitalizare continuă, la care se adaugă 23 de paturi pentru spitalizare de zi.

