O investiție de milioane de euro, blocată de un polițist (vecin)

Din luna septembrie 2018, pe strada Gelu nr. 38 din Timișoara a izbucnit un conflict între doi vecini, care până atunci păreau a se înțelege foarte bine: un investitor privat, Vasile Gherman, și un polițist, Constantin Merticariu. Vasile Gherman, un constructor renumit, a făcut o investiție reprezentativă pentru orașul de pe Bega, pe strada Gelu.

Investitorul are o afacere serioasă, la care lucrează de 20 de ani. El a construit un han cu 40 de camere pentru cazare, restaurant, sală de conferințe, sală de sport și parcare cu 30 de locuri. Dacă vecinul din stânga i-a dat acordul de funcționare, vecinul din dreapta, polițistul, nu dorește să i-l dea, fiindcă omul susține că proiectul nu îndeplinește condițiile de funcționare pentru această stradă destinată locuinţelor. Gherman a explicat că are toate avizele și acordurile de la toate instituțiile abilitate, dar degeaba. Din păcate, situația a degenerat. Afacerea este blocată din septembrie 2018 și pierderile sunt foarte mari, în fiecare lună, de aceea îi va cere despăgubiri polițistului, în instanță.

Vasile Gherman a declarat: “Totul durează din luna septembrie 2018. El (polițistul de la 112 – n.r) a început cu hărțuieli, apoi a devenit șantajist. Dacă nu eram în situația asta, eu trebuia să funcționez din decembrie 2018, dar nu pot să dau drumul activităților, fiindcă îmi trebuie acest accept notarial al vecinului din dreapta. Și el nu mi-l dă, dacă nu îi dau șpagă. De aceea sunt în situația asta. Din cauza domnului Merticariu, nu pot să deschid această afacere la care lucrez de 20 de ani. Asta înseamnă 46 de locuri noi de muncă blocate. Eu pierd, în fiecare lună, aproximativ 30.000 de euro, fiindcă Meticariu nu îmi dă acordul. Hărțuiala interminabilă mi-a ajuns până peste cap”, a spus Gherman.

În replică, Marticariu a declarat că el nu şantajează pe nimeni, iar ceea ce spune Gherman sunt aberații: “Eu nu știu despre ce vorbește omul acesta. Îl știu pe domnul Gherman, este vecinul nostru de la nr. 38, dar pe mine nu mă interesează banii domnului Gherman. Eu nu îi cer niciun ban. Dacă spune că îl șantajăm, că avem ceva cu el, să meargă la DNA, să mă reclame. Acum aud prima dată. Cu ce îl șantajăm noi? Ceea ce spune domul Gherman sunt aberații. Soția mea a făcut diabet de când e problema cu acest domn. Din noiembrie, mă tracasează continuu. Când mă dă în judecată, când nu mă dă. Când e procesul la tribunal, când îl mută la judecătorie. De aici până la a-l șantaja e distanţă mare”, a spus Merticariu.

Domnul Gherman, ostenit deja de controale, vizite, pentru care, de fiecare dată, pune la dispoziție dosare întregi de acte, avize, dovezi ale fiecărui pas făcut, pierzând energie, dar și timp prețios, ne invită să –i vedem construcția. Și documentele. Ceea ce am și făcut.

Vasile Gherman, care are un palmares cu realizări excepționale în Banat: Muzeul de Artă, Timișoara, Liceul Moise Nicoară, Arad și multe altele, mai spune:

“Mai mult, el ( polițistul – vecin n.r.) m-a acuzat că am construit pe o fâșie din terenul lui; i-am spus că am lăsat 30 de cm pentru ca să nu cadă apa (din streaşină, n.r.) pe terenul lui, dar el a continuat să susțină că am intrat peste pământul lui. Eu am măsurat bucata aceea; e mai mult teren decât e pe hârtie. I-am spus că nu are dreptate”.

Cazul a ajuns în instanță pentru a se obține acceptul polițistului, dar și la mediator, dar nu s-a ajuns la un consens. Suma cerută de polițist pentru teren era mult prea mare, pentru 31 metri pătrați, iar Gherman nu a putut accepta prețul.

„Am spus mediatorului că dacă eu sunt acuzat de Merticariu că i-am furat terenul să demonstreze! Dar el, de ce nu și-a măsurat terenul când l-a cumpărat? El l-a luat după ce eu am terminat construcția. Recepția lucrărilor, la mine, a fost în 2006, iar el l-a luat mult mai târziu. Domnul mă acuză că i-am micșorat terenul lui. A refuzat orice înțelegere. Apoi domnul Merticariu m-a reclamat la Agenția de Mediu. Are vreo cinci-șase sesizări acolo. I s-a răspuns că îndeplinesc condițiile. Merticariu m-a reclamat la Inspecția de Stat în Construcții. Inspectorii au venit au verificat. El m-a reclamat la primărie și la multe instituții. Domnul Merticariu mă acuză că am relații cu fostul primar și astfel am obținut autorizațiile de construcții false. Tuturor le-a scris așa. Normal că mai întâi m-am distrat, când am aflat această acuzație aberantă, dar apoi m-am enervat. E o minciună, tot ceea ce spune acolo. Domnule, cum să ridici o asemenea construcție fără autorizație și documentație? Orice autorizație trebuie să aibă o documentație. Nu eu am făcut documentația, ci proiectantul. Cum să nu am autorizație? Ce spune el nu este adevărat. Inspectorii primăriei au participat la recepția clădirii, când s-au terminat lucrările. La primărie, Merticariu a făcut multe reclamații, inclusiv la Fisc. El susține că eu nu plătesc impozitul corect aici sau deloc. M-a reclamat la Garda de Mediu. Am fost și acolo. Am dat declarații și am fost verificat de toate instituțiile”, s-a plâns Vasile Gherman.

Polițistul Constantin Merticariu pretinde că vrea să trăiască în pace cu domnul Vasile Gherman și că nu îl hărțuiește și nu îl șantajează. Iată ce susține domnul Merticariu:

„Vreau doar să trăim în liniște. Domnul acesta vrea să își deschidă o afacere mare –han, restaurant, spații comerciale, alimentație publică, camere pentru cazare. A încercat să ne dea apartament în centru. (I s-a propus, de fapt, un schimb de proprietăți- n.r) Să ne dea 5.000 de euro. I-am spus că nu poate să ne dea bani. Nu ne interesează banii, ci liniștea. Acel acord pe care ni-l cere este un acord gratuit. Nici nu trebuie bani de notar. Am fost la notar de două ori. În ce constă șantajul? Ce îi fac eu acestui om? Domnul Gherman spune că e în regulă cu avizele și cu acordurile. Eu vă arăt câte dosare am pe tema asta și cum a obținut el de la instituții aceste acorduri. Dacă domnul Gherman a respectat prevederile în materie de urbanism, dacă și-a plătit impozitele și taxele!”, a declarat Constantin Merticariu.

Vasile Gherman mai spune că Merticariu, din cauza profesiei lui de polițist, îl tratează ca pe un infractor, ceea ce este o mare greșeală și o gravă aberație, fiindcă nu este așa. De aceea s-a ajuns aici.

Casa domnului de la 112 ( vezi foto), cumpărată mult mai târziu, după cinci ani, de când deja construcția în discuție avea toate avizele, este cea din imagine ( vezi foto). Nu este o rușine să ai o casă veche, dărăpănată, dar vechea înțelepciune cu vecinul, capra, moartea, devine vie. Poate invidia? Poate rutina de a bănui pe vecinul tău de un rău (ne)făcut, tipic unei deformări profesionale? Poate alte motive?

Dacă nici un mediator bun din Timișoara nu a putut pune în acord un investitor și un polițist, oare, cine ar putea?

