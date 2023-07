O minge mare de cretă va începe să fie rulată prin Timișoara, lăsându-și amprenta efemeră

Publicul timișorean este așteptat vineri, 14 iulie, 2023, ora 18.00, pentru a o însoți pe artista Ana Maria Szöllösi în performance-ul lucrării „Full of Merit, Yet Poetical / Auto-Destructive Traces”. Performance-ul constă într-o minge din cretă care va fi rostogolită prin oraș de artistă până când se va dezintegra. Urma performance-ului rămâne ca o operă de artă efemeră ce a fost influențată de contextul și condițiile întâlnite pe parcurs și servește drept un martor tăcut al modului în care interacționăm cu spațiile publice.

Traseul va începe la adresa atelierului unde a fost produsă lucrarea, strada Iulian Grozescu nr. 16, apoi artista va rula mingea pe strada Peneș Curcanul nr. 3-5, urmând cursul Begăi spre centru.

Ana Maria Szöllösi: „Acțiunea pe care o vom realiza în spațiul public prin utilizarea unei bile de cretă într-un traseu obișnuit de zi cu zi poate aduce un element jucăuș și neașteptat în peisajul urban, monoton. Prin crearea de marcaje temporare pe trotuare sau alte suprafețe publice, îmi voi exprima observații sau gânduri pe care le am atunci când reproduc traseele de la sau către atelier, trasee care mă hrănesc de multe ori cu inspirație sau reflecție asupra practicii mele artistice. Mă entuziasmează ideea de a interveni în spațiul public într-un mod inedit și efemer, va aduce o perspectiva nouă și captivantă asupra mediului urban, transformându-l într-un cadru de expresie și interacțiune cu ceilalți.”

„Full of Merit, Yet Poetical / Auto-Destructive Traces” este, probabil cea mai elocventă dovadă că programul Accelerator a reușit să creeze un grup de artiști cu interese comune, pentru că reprezintă o colaborare directă între artistele Roberta Curcă, Lucia Ghegu, Stanca Soare și Ana Maria Szöllösi, prin contribuția semnificativă a Mariei Mandea. Timișoara este primul oraș în care va avea loc performance-ul lucrării și va fi urmat de București, Cluj-Napoca, și Pitești.

Ana Maria Szöllösi locuiește și lucrează în Timișoara, unde a absolvit Facultatea de Arte și Design în 2018, și a studiat cu bursă la Academia de Arte Jan Matejko din Cracovia, Polonia și la Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia. În practica ei artistică, se identifică în principal cu limbajul picturii, dar și cu cel al fotografiei analog, fiind de multe ori interesată de intersecția dintre aceste două medii. Lucrând predominant cu pictura abstractă, se folosește de acest mediu ca să transpună în plan spațial elemente onirice sau care țin de subconștient. Folosește simboluri ce reprezintă un soi de indicii cu privire la ideile captate în lucrări. Acest mod de a articula și conceptualiza spații și simboluri prin pictură funcționează̆ pentru ea ca o cale de acces către un plan personal din care observă mediul înconjurător și autodefinește un mod de raportare la acesta.

Cele 6 proiecte de artă în spațiul public sunt coagulate în conceptul „The Artist, the Work and Everyone Who Comes to It” creat de Tevž Logar, curatorul expoziției Back to Where It All Began, care a avut loc la Gaep.

Titlul proiectului este preluat dintr-un citat al artistului american Allan Kaprow, o figură esențială în stabilirea conceptelor de performance și acțiune performativă în anii 1950 și 1960. Ideea sa de a estompa granițele dintre artă și viață a dus la lucrări precise din punct de vedere conceptual, specifice unui loc și cronometrate, activități în mod evident aleatorii, dar coregrafiate foarte atent, care necesitau participarea atât a publicului, cât și a performerilor pentru a finaliza opera de artă.

Comentarii

comentarii