O minoră și fiul ei, dați în urmărire generală de Poliția Olt, prinși la intrarea în Lugoj

Politistii de la investigatii criminale si colegii lor de la rutiera au fost nevoiti sa instituie un baraj pe DN6, la intrarea in Lugoj, dupa ce au fost alertati de colegii lor din Olt.

Politistii au oprit in trafic un autoturism in care se aflau o minora si fiul sau in varsta de numai trei luni. Cei doi au fost dati in urmarire dupa ce au parasit domiciliul. Fata s-ar fi certat cu parintii urmand sa plece in strainatate.

„La data de 20 septembrie 2020, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat cu privire la faptul ca o minora, de 16 ani, din comuna Crampoia, ar fi plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Aceasta ar fi plecat cu fiul sau, în varsta de 3 luni. Cu sprijinul politistilor de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, minora si fiul sau, de 3 luni, au fost depistati pe raza orasului Lugoj. Aceasta a declarat ca a plecat voluntar de la domiciliu împreuna cu fiul sau, însotita de tatal copilului si nu a fost victima niciunei infractiuni”, au anuntat reprezentantii IPJ Olt. Minora si fiul sau au fost introdusi în Centrul de Primiri în Regim de Urgenta Timisoara, pana la încredintarea catre familie, scrie lugojinfo.ro.

