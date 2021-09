O nouă AGA amânată la societățile Primăriei Timișoara. Dominic Fritz dă vina pe PNL, Roxana Iliescu prezintă o nouă „minciună prin omisiune” a primarului

Marți, 21 septembrie, consilierii locali din Timișoara s-au întâlnit în adunarea generală a acționarilor (AGA) Colterm. Și de această dată, la fel ca la AGA Horticultura din urmă cu o săptămână, ședința a fost amânată în lipsă de cvorum. De această dată, nici nu s-au mai prezentat consilierii locali PNL și PSD. Primarul Dominic Fritz acuză o nouă tentativă de „boicot” din partea liberalilor și social-democraților. Totuși, Roxana Iliescu, singurul consilier local prezent care nu era de la USR PLUS, atrage atenția: dacă ar fi venit toți consilierii locali din partidul primarului, ar fi fost cvorum.

Pe lângă AGA, consilierii locali au fost solicitați, cu câteva ore înainte, să vină și la o ședință de plen „de îndată”, unde ar fi trebuit să fie aprobată procedura de numire a noilor membri ai consiliului de administrație. La AGA, ar fi trebuit să fie și numiți aceștia și, în plus, să se discute despre pregătirile de iarnă, alegerea noului director și implementarea noii organigrame. O altă adunare a fost solicitată în august și de Roxana Iliescu, însă consilierii locali nu au semnat convocatorul. Ordinea de zi propusă de aceasta ar fi fost una mai complexă, cu discuții asupra bugetului pe anul curent, datoriilor, activității firmei de avocatură contractate și nu numai.

În urma ședinței amânate de marți, primarul Dominic Fritz a ținut să îi atace, pe rețelele de socializare, pe liberali: „Consilierii locali ai PNL blochează activitatea Colterm, în prag de iarnă, fără să le pese de condițiile de viață ale timișorenilor și cu unicul obiectiv de a mă pune pe mine și administrația pe care o conduc în dificultate. Au absentat la ședința AGA a Colterm și s-au aliat cu PSD, așa cum au făcut și în urmă cu o săptămână, la AGA Horticultura”, spune primarul.

Acesta dă și o explicație pentru decizia liberalilor: cei din USR PLUS nu au vrut să îl regăsească pe fostul director economic al Colterm în consiliul de administrație, în ciuda faptului că erau de acord cu celelalte nume ierarhizate de o comisie externă. „Fostul director economic, complice la dezastrul financiar și cel care, prin dezinformarea sistematică a furnizorilor în privința lichidităților companiei, a distrus relația de încredere cu aceștia aducând Colterm în situația de a plăti materia primă în avans. Dacă acesta este motivul boicotului îi invit pe colegii liberali să se gândească mai bine”, adaugă Fritz, care îi invită pe liberali, în frunte cu Alin Nica să „dea dovadă de responsabilitate și să revină la ședințe”.

În replică, Roxana Iliescu consideră că certurile PNL – USR PLUS sunt „penibile” și amintește de convocatorul propus de ea pentru o ședință AGA Colterm pentru finalul lui august. În plus, ea ține să clarifice o „omisiune” a primarului: nu (doar) din vina PNL nu a fost cvorum. Dacă erau prezenți toți consilierii locali USR PLUS, 13 la număr, ar fi fost, împreună cu ea, 14 din 27. A lipsit, însă, Cornel Ilca. Iată punctul de vedere al Roxanei Iliescu:

„Astăzi a fost convocată AGA Colterm și un plen extraordinar al CLT, în legătură cu aprobarea raportului de selecție a membrilor CA Colterm. Deși a fost un curent înainte de ședință potrivit căruia mai mulți consilieri locali și-au exprimat refuzul de a participa, în special pentru că PNL nu s-a înțeles cu USRplus pe componența viitorului CA Colterm, eu am decis să mă prezint. În primul rând pentru că eu consider clarificarea situației de la Colterm mult mai importantă decât certurile penibile pe ciolan între PNL si USR.

În al doilea rând, încă din august, când am inițiat o convocare AGA Colterm, am solicitat dezbatere și vot în AGA pe mai multe subiecte foarte importante, pe care am dorit sa le aduc în discuție și astăzi: Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021; Raportul privind stadiul pregatirilor pentru sezonul de iarna 2021/2022/ strategia CA in vederea furnizării agentului termic pe timp de iarna/ stadiul de achiziție de materie prima; Raport privind achiziționarea Certificatelor CO2 (al căror preț este in continua creștere- numai din iunie și pana in prezent Colterm s-a îndatorat cu 2 mil. euro din cauza creșterii prețului celor 200.000 de certificate ce trebuie achiziționate pentru conformarea pe anul 2020); Raportul firmei de avocatura care trebuia finalizat până in 25 iunie și care nu ne-a fost comunicat nici pana in zi de astăzi ; stadiul procedurii privind încheierea unui nou Contract de concesiune in vederea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice si electrice etc.

In final, ședința AGA s-a amânat din lipsa de cvorum! Atenție: Contrar celor afirmate de primarul Fritz, care minte din nou prin omisiune aruncând pisica moartă în curtea PNL, nu a fost cvorum din cauza USRplus, unul dintre consilierii acestei formațiuni lipsind de la ședință, Cornel Ilca”.

