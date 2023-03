O nouă conferință, privind diabetul, la Centrul Cristian Șerban din Buziaș! A învăța pe cineva, înseamnă a schimba o viață pentru totdeauna”.

Pentru că diabetul aduce multe schimbări în viață, prin intermediul lecțiilor medicale, pacienții își îmbunătățesc cunoștințele, primesc răspuns la întrebările și frământările lor.

La finalul fiecărei serii, la intrebarea: “A fost benefică venirea ta aici?”, cel mai des răspuns auzit este: “Bineînțeles. Am învățat despre boală, am văzut că nu sunt singur, am primit nădejdea că pot să mă descurc și acasă grație informațiilor primite.”

Un micuț pacient, cu zâmbet larg a exclamat: “Aici e minunat… părinții merg la școală și copiii la joacă !”

