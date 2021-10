O nouă ediție a programului SuperCoders by Orange încurajează elevii din județul Timiș să își dezvolte abilitățile digitale

Orange România dă startul ediției cu numărul opt a programului de educație digitală SuperCoders și invită copiii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani din toată țara să își dezvolte gratuit abilitățile digitale. Ca de fiecare dată, micii coderi vor crea povești noi și vor avea oportunitatea de a câștiga super premii.

Ne împărtășește din experința sa din ediția anterioară, timișoreanul Părău Gabriel (12 ani): “Experiența SuperCoders mi s-a părut interesantă și folositoare pentru viitor, acum știu să folosesc programarea pentru a crea mai multe tipuri de jocuri scurte”. Fiind atras în mod deosebit de informatică și matematică, dar și de jocurile online, Gabriel consideră că “cel mai important lucru învățat la SuperCoders este modul în care se creează un joc de la 0.”

Organizat în perioada octombrie 2021 – aprilie 2022, SuperCoders va cuprinde trei etape: Caravana, Concursul național și Academia. Noutatea de anul acesta o reprezintă extinderea abilităților digitale pe care proiectul își propune să le dezvolte, de la programare către alte aptitudini digitale care cuceresc din ce în ce mai mult teren, cum ar fi: game design, vlogging sau editarea video.

“De 8 ani, prin SuperCoders, Orange își propune să convertească timpul petrecut de cei mici în fața ecranului în timp investit în viitorul lor. Așa cum sfera activităților pe care le desfășuram în mediul online se extinde an de an, și competentele copiilor devin din ce în ce mai diverse. Cei înscriși în ediția de anul acesta vor putea să descopere cum îți poți transforma pasiunea în meserie în mediul online, să codeze pentru a-și dezvolta competențe pentru viitor și să se distreze, pentru că lumea digitală are nevoie de povești și creativitate”, a declarat Veronica Dogaru, Head of Corporate Communications & CSR Orange România.

Prima etapă a programului, Caravana, oferă elevilor oportunitatea de a afla poveștile de succes ale celor care le-au devenit modele prin activitatea lor în online, tineri ce și-au construit cariera în jurul tehnologiei și prin intermediul mediului digital. Mentorii vor aborda teme diverse, de interes pentru tinerii pasionati de mediul virtual, de la game design, vlogging sau editarea video, printr-o serie de webinare live ce vor putea fi vizionate pe canalul Youtube Orange Romania. Printre mentori se numără Creative Monkeyz sau Edi Brandabura. Tot în cadrul atelierelor, aceștia vor învăța bazele programării în Scratch, limbajul de programare vizuală pentru copii creat de MIT Media Lab.

Odată ce se vor familiariza cu Scratch, copiii vor putea să creeze propriile povești interactive pentru a se înscrie în cea de-a doua etapă a SuperCoders, Concursul Național. În cadrul acestuia, ei vor răspunde provocării de a-și folosi imaginația și abilitățile de programare învățate pentru a-l ajuta pe Coder, personajul principal, să încheie cu succes o nouă misiune. Pe lângă posibilitatea de a crea ei înșiși povești și animații, copiii vor putea câștiga unul dintre cele 50 de locuri în Academie, dar și super premii, precum:

Un premiu pentru locul I, ce consta într-un laptop Huawei MateBook D15 2021 i3 si un Router AX3;

Două tablete Lenovo Tab M10 pentru ocupanții locurilor 2;

Trei perechi de căști Samsung Galaxy Buds Plus Black, pentru ocupanții locurilor 3;

Înscrierile în Concurs sunt deschise până pe 18 noiembrie, ora 23:59. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Academia SuperCoders, ultima etapă a programului, reprezintă un modul avansat de programare pentru copii, în cadrul căruia vor învăța noțiuni introductive de JavaScript pe parcursul a 12 săptămâni de cursuri online.

Educația digitală este direcția prioritară pentru strategia de responsabilitate socială a Orange România și unul dintre pilonii strategiei Engage 2025. Programul SuperCoders a început în 2014 la inițiativa Orange România, împreună cu Simplon România, cu scopul de a promova educația digitală și folosirea responsabilă și utilă a tehnologiei în rândul tinerei generații. Până acum, peste 3300 de copii din toată țara au beneficiat de experiența participării în program, dintre care 900 doar in 2020.

Mai multe detalii despre calendarul atelierelor, înscrieri și concurs, dar și despre provocările adresate copiilor sunt disponibile în cadrul platformei #PentruMâine.

