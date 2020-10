O nouă ediție „Let’s talk Mobility”, în seria de evenimente Connect IT organizate de Endava.

Endava, una dintre cele mai importante companii de software din România, organizează o nouă ediție Connect IT ce va avea ca temă principală „mobilitatea”. Evenimentul, numit „Let’s talk Mobility”, va avea loc miercuri, 28 octombrie, de la ora 18.00, având doi invitați speciali: Pascal Binkert, Director Strategie Digitală Automotive în cadrul Endava, și Alexandru Galea, Frontend Developer la TAZZ by eMag. Înscrierile se pot face la acest link, conferința urmând să se desfășoare online, timp de două ore.

Mobilitatea este unul dintre domeniile în care Endava are o vastă expertiză, contribuind la dezvoltarea unui nou ecosistem bazat pe generarea de valoare pentru industria auto: de la plăți direct din mașină, la asistenți auto personalizați, sisteme de divertisment la bord și multe altele.

„Suntem în pragul celei mai mari schimbări a modului în care oamenii și bunurile se deplasează pe planetă. În acest mediu dinamic companiile au șansa de a valorifica noi oportunități pe măsură ce acestea se ivesc, reimaginând ecosistemul care alcătuiește ceea ce noi numim mobilitate”, a declarat Iulian Tatarcan, Delivery Unit Manager Endava Timișoara.

Sub umbrela Connect IT, Endava organizează o serie de evenimente dedicate comunității tech din Timișoara și din celelalte orașe în care activează. Scopul acestor evenimente este de a crea o rețea de specialiști IT locali din diferite domenii tehnice, care doresc să-și împărtășească experiențele, perspectivele și interesele. Până acum, seria Conncect IT a ajuns să aibă numeroase ediții la activ, organizate la București, Cluj-Napoca, Chișinău și Skopje. „Let’s talk Mobilit”y este cea de-a doua ediție organizată la Timișoara, oraș în care Endava este prezentă din 2018, prima ediție fiind organizată în luna iunie a acestui an. Descrierea invitaților de la această ediție:

Pascal Binkert, în prezent Director Strategie Digitală Automotive la Endava, a ocupat anterior funcția de Global Product Manager pentru Tiguan, în cadrul Volkswagen. Prima sa experiență cu mediul Agile, respectiv dezvoltarea de aplicații IT, a avut loc în perioada în care a lucrat pentru departamentul Product Management din Volkswagen. În cadrul evenimentului „Let’s talk Mobility”, Pascal Binkert va vorbi despre transformarea digitală în industria automotive, cu focus pe zona de business, și își propune să arate cum centrarea pe client și analiza datelor schimbă conceptul de „business” așa cum îl cunoaștem.

Alexandru Galea, în prezent Frontend Developer la TAZZ by eMag, a lucrat anterior, timp de trei ani, în cadrul unei companii locale de automotive, unde a coordonat o echipă, parte a unui program intern care vizează maturizarea ideilor de inovație pana la stadiul de MVP (Minimum Viable Product), cu ajutorul studenților, printr-o abordare de tip start-up. În cadrul acestui grup, primul și cel mai amplu proiect a fost o aplicația internă de ridesharing pe care o va prezenta în cadrul Let’s talk Mobility.

Despre Endava

Endava este unul dintre liderii globali în furnizarea de servicii tehnologice de ultimă generație și își sprijină clienții în dezvoltarea propriilor organizații, prin utilizarea soluțiilor scalabile de Distributed Enterprise Agile. Endava colaborează cu clienții săi, integrându-se perfect cu echipele acestora, catalizând ideile și livrând soluții robuste.

Compania ajută clienții să devină companii digitale bazate pe experiență, sprijinindu-i în călătoria lor de la generarea de idei la dezvoltarea și implementarea de produse, platforme și soluții. Clienții Endava activează în industriile de Plăți, Servicii Financiare, TMT (Tehnologie, Media si Telecom), Bunuri de Consum, Logistică și Medicală.

Endava avea 6,624 de angajați la data de 30 iunie 2020 în birourile sale din America de Nord, Europa de Vest și în centrele de livrare din România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia de Nord, Argentina, Uruguay, Venezuela și Columbia.

