Continuarea unei colaborări de succes. O nouă investiţie de 80.000 de euro în laboratoarele Universităţii Politehnica Timişoara.

La exact un an după ce au fost inaugurate trei laboratoare amenajate de FORVIA HELLA România la Universitatea Politehnica Timişoara, în valoare de 75.000 de euro, compania automotive revine cu o nouă investiţie în unitatea de învăţământ superior timişoreană confirmând, încă o dată, strânsa legătură a UPT cu mediul economic timişorean, dar şi continuitatea implicării companiei în susţinerea educaţiei, parte a programului de responsabilitate socială “Hella for Education”. Investiţia din acest an, în valoare de 80.000 de euro, a presupus dotarea unuia dintre laboratoarele inaugurate în urmă cu un an, cel de Reverse Egineering şi Prototipare Rapidă, de la Facultatea de Mecanică a UPT, cu noi echipamente de ultimă generaţie, folosite şi în cadrul companiei, precum şi amenajarea de la zero a două laboratoare noi de informatică, unul la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale şi altul la Facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Investiţia a presupus amenajarea unor spaţii pornind de la un design care propune armonie, culori calde, coloristică în notele naturii, obiecte de mobilier confortabile, dotare cu echipamente IT de bază pentru derularea unor cursuri hibrid, în condiţii de confort pentru profesor şi studenţi, oferind astfel un spaţiu plăcut, vesel, curat, în care să îţi doreşti să fii prezent. Modernizarea laboratoarelor a presupus o reamenajare completă, dotare cu mobilier, climatizare, echipamente care să permită transmiterea cursurilor online, table smart, camere web ultraperformante, proiectoare etc.

Studenţii au fost îndemnaţi să-şi desăvârşească pregătirea teoretică, având acces la cele mai noi tehnologii, reprezentanţii HELLA prezentându-le acestora şi o serie de oferte de internship sau summer practice.

La inaugurarea şi prezentarea noilor laboartoare au participat, din partea FORVIA HELLA România, Gelu Murariu – director general, Nicoleta Tudor – director comunicare, Ciprian Tarnu – director HELLA Technical Center Timişoara, Sergiu Groapă – director dezvoltare în cadrul HELLA Special Original Equipment Timişoara, Rareş Tecsa – coordonator implementare proiect Laboratoare HELLA, Florin Mărăcineanu – dezvoltare concept design Laboratoare HELLA, iar din partea Universităţii Politehnica Timişoara conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rector, conf.univ.dr.ing. Virgil Stoica – decan Facultatea de Mecanică, prof.univ.dr.ing. Dan Lascu Florentin – decan Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, conf.univ.dr.ing. Adriana Albu – director Departament Automatică şi Informatică Aplicată, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, ş.l.dr.ing. Cristian Cosma – Director Departament Ingineria Materialelor şi Fabricaţiei, Facultatea de Mecanică, Victoria Cociotă – director Departament Comunicare şi Imagine.

Directorul general al FORVIA HELLA România, şi el absolvent al Universităţii Politehnica Timişoara, la fel ca şi alţi 70% dintre angajaţi, a declarat în cadrul festivităţii de inaugurare: “Avem o relaţie specială cu Universitatea Politehnica Timişoara, mare parte din colegii mei, care sunt în zona tehnică a companiei vin de pe băncile acestor facultăţi şi ne străduim să contribuim la o experienţă cât mai bună în procesul de învăţare şi de pregătire a generaţiilor viitoare”.

Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a subliniat, în cadrul evenimentului, că pe lângă eforturile de modernizare pe care instituţia pe care o conduce le face din venituri proprii, astfel de investiţii venite din partea companiilor vin să completeze infrastructura de pregătire a studenţilor dar, mai important, confirmă rolul Politehnicii de hub tehnologic în zonă, oferind mediului privat studenţi pregătiţi pentru nevoile lor: “E normal, până la urmă, ei îşi doresc absolvenţi cât mai buni, iar pe lângă investiţiile proprii sau proiectele pe care le accesăm, fie că e vorba de proiecte la nivel naţional, fie că sunt proiecte locale sau regionale, pentru dotarea cu echipamente şi pentru modernizarea anumitor spaţii, e bine că vin şi companiile, cu echipamente cumva mai dedicate, mai specifice lor, fiindcă îşi doresc ca absolvenţii noştri, în momentul în care finalizează studiile, să fie pregătiţi pentru a lucra într-o anumită companie.”

Reprezentanţii FORVIA HELLA România au vizitat, cu această ocazie, şi alte obiective din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, identificând şi o serie de alte proiecte, ce ar putea fi dezvoltate în viitor în parteneriat.

