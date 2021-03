O nouă metodă de escrocherie în vestul ţării. Doi bărbaţi au păcălit-o pe operatoarea unei case de pariuri

Doi bărbaţi din Arad sunt căutaţi de mai bine de o lună de către poliţişti după ce ar fi plecat cu 800 de lei dintr-o casă de pariuri. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Oamenii cer ajutorul pentru identificarea individului.

Incidentul a avut loc luna trecută, la ora prânzului într-o agenţie de pariuri din cartierul Faleza Sud, din Arad. Operatoarea casei de pariuri a fost păgubită de către un individ care i-a solicitat să îi schimbe nişte bani.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum cei doi bărbaţi intră în casa de pariuri. La un moment dat, unul dintre ei, îi cere femeii să îi schimbe nişte bani. Operatoarea îi schimbă banii, numai că în acel moment, individul se răzgândeşte. În tot acest timp, cel de-al doilea individ care intrase în agenţie, îi cere acesteia să meargă la aparate doarece trebuie să îi elibereze nişte bani.

Vânzătoarea: “În 11 februarie, la 13:45 au intrat în agenţie doi indivizi zicând că vor să se joace la aparate şi să le schimb 800 de lei din bacnote de 50 lei în bacnote 100 lei. I-am înmânat bani doriţi. Atunci el a luat bani în mână şi a zis că nu îi vrea aşa, că nu am înţeles eu, că îi vrea în bacnote de 10 lei. I-am luat baniI din mâna şi într-adevăr nu i-am numărat pentru că el nu i-a îndepărtat din ochii mei. Am luat banii din mâna lui şi i-am pus în seif. Când i-am înmânat din nou banii doriţi, acesta mi-a spus că nu îi vrea aşa, că vrea să îi schimbe în euro şi i-am dat banii înapoi. În tot acest timp, celălalt, care era cu el, tot insista să merg în spate la aparate pentru că a dat Cash Out. Bineînţeles minţea. Când am mers în spate nu aveau bani în aparat.”

Potrivit femeii, cei doi se prefăceau că nu vorbesc foarte bine în limba română. Imediat după ce au plecat, aceasta şi-a dat seama că a fost înşelată. A mers repede la seif şi a numărat banii. Atunci a constatat că îi lipsesc 800 de lei din casă. Femeia a sunat la 112, iar ulterior a depus plângere la poliţie.

