O nouă precizare de la Nicolae Robu: ”Măști de protecție dau magazinele, nu primăriile”

Incoerentul primar Nicolae Robu, a dat o altă dispoziție ce anulează prima dispoziție, cu precizările aferente, în privința obligativității purtării măștilor și mănușilor de protecție în Timișoara. Ca de obicei, ultima dispoziție a fost dată tot pe Whatsapp și anunțată timișorenilor pe Facebook, fiind semnată doar de primar.

După torentul de proteste, Robu a renunțat să mai impună purtarea inutilelor mănuși în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun. Doar că, în loc să recunoască faptul că a greșit în primele două dispoziții, primarul susține că a renunțat la această impunere pentru că foarte mulți cetățeni nu știu să folosească mănușile corect.

”Avand in vedere semnalele primite, pe de o parte, de la cetateni, pe de alta parte de la comercianti, cu privire la procurabilitatea manusilor, in contextul in care medicii ne spun despre ele ca da, sunt utile ca masura de protectie contra virusului SARS-CoV-2, dar sunt utile numai daca sunt folosite corect, insa foarte multa lume nu stie sa le foloseasca corect, ceea ce inseamna ca purtarea lor prezinta si anumite vulnerabilitati, la solicitarea mea, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Timisoara a decis astazi eliminarea obligativitatii purtarii manusilor”, spune Nicolae Robu.

Mai mult, pentru cei care i-au cerut măști de protecție, primarul s-a îndurat să le vină în ajutor. Și i-a informat că a căutat pe internet unde a găsit două magazine on-line care vând asemenea produse. Pentru că, așa cum a transmis în repetate rânduri, doar ”în comunism se dădea”. Acum, cu administrație liberală locală și națională, se cumpără. La prețuri și de 5 ori mai mari decât acum trei luni. Deci contestatarii deciziilor primarului nu mai au nici o scuză.

