O pacientă se plânge de condițiile mizerabile din Spitalul „suport COVID” din Lugoj: „Poți să mori de o sută de ori, nu interesează pe nimeni”

O fostă angajată a Spitalului Municipal din Lugoj, timp de peste patru decenii, acum internată în „secția COVID” a spitalului lugojean, prezintă, în câteva postări pe pagina personală de Facebook, situația din unitatea medicală „suport COVID”, unde „poți să mori de o sută de ori, nu interesează pe nimeni”, iar asistentele intră în saloane… „ca popa cu busuiocul”. ”Simplu la cât de ușor se poate muri la spitalul Covid din Lugoj. Nu interesează pe nimeni ce stare ai, ce faci. Treburile decurg în felul următor. Dimineața vine o asistentă, intră ca popa cu busuiocul, și mai vine seara celălalt schimb. Poți să mori de o sută de ori, nu interesează pe nimeni dacă le chemi că nu îți… Mai sunt și insolvente, îți răspund de sus, să pricepi că nici nu te bagă de seamă. Spui că saturația de oxigen e mică. Îți arunca un aparat care nu merge. Tupeul este maxim. Sunați unde vreți, nu avem ce face! Adevărul este că nu vor să facă nimic. Comoditatea este mare, cu aceasta ocazie mă adresez celor îndiriguiți (îndrituiți – n.r.) să facă ordine”, scrie Rodica Iakab. Într-un alt mesaj postat, pacienta, revoltată de situația din spital, face un apel la conducerea unității medicale: “nu plecați urechile la minciuni, poftiți și discutați cu pacienții și așa aflați adevărul”. „Domnule director și doamna directoare, vă adresez public aceste rânduri. Toată lumea care mă cunoaște, știe că eu nu mint niciodată. Nu mai faceți presiuni pe Robert (fiul femeii, care lucrează în spital – n.r.), că eu postez lucruri. Sunt adevărate. Mai de nou i-au spus că mi-am smuls oxigenul și că umblu noaptea pe coridor. De ce se proliferează asemenea minciuni. Asta este apărarea lor, că nu își fac treaba. Care aparat de oxigen, domnilor, că din trei nu merge unul. Am martori că nu este adevărat. Când ies de aici mă opresc direct la Procuratură, mi se pare de necrezut să poți să te aperi că nu îți faci treaba cu minciuni despre pacient. Am strâns destule dovezi ca să demonstrez că tot ce spun e adevărat. Toată noaptea, deși mi-a fost rău, nu a deschis nimeni ușa să vadă ce fac, probabil sperau să mor, să nu le incomodez. Dacă vreți adevărul, haideți aici la fața locului să vedem cine are dreptate, eu sau aceste caricaturi care cică au o meserie nobilă. Asta nu este pentru oricine. Vii aici doar ca să ai salariu mai mare și să nu faci nimic? Veniți aici domnilor din conducere, să vedeți adevărul, altfel nu aveți de unde ști. Doar vi se transmite ce vor ele. Dar chiar la asemenea minciuni ca să se apere nu mă așteptam. Deci acum o să aud că sunt nebună, isterică, orice, numai bolnavă de Covid nu. Este posibil? Uite că la Lugoj este și se moare cu zile pentru că nu este ceea ce trebuie. Este de toate: medicamente, curățenie, dar nimeni nu este interesat de pacient. Pacientul este văzut o dată la 12 ore. În rest, pauză. Dar pauză mare. Îmi răspunde și mie cineva ce face în acest timp personalul. Oricum sunt foarte revoltată de ce se întâmplă. Și dacă nu spuneau și minciuni, mai era cum era. Dar acum nu o să las lucrurile așa, fiți siguri. Păi e la noaptea minții când tu umbli după aer că te sufoci îți smulgi masca de oxigen? Alo conducerea, nu plecați urechile la minciuni, poftiți și discutați cu pacienții și așa aflați adevărul”, scrie Rodica Iakab, de pe patul spitalului din Lugoj. Conducerea spitalului lugojean nu a dorit să comenteze postările pacientei, pentru că „nu dorește să intre în polemici”.

