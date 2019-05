O tânără de 21 de ani, din Vâlcea, s-a sinucis în Timiș. Și-a pus capul pe sine înaintea trenului

O tanara de 21 de ani si-a pierdut viata, vineri seara, dupa ce a decis sa isi puna capat zilelor intr-un mod greu de inteles.

Fata a stat pitita pe marginea caii ferate, in zona garii din Topolovatu Mare, iar cand a vazut ca trenul se apropie si-a pus capul pur si simplu pe sine. Mecanicul locomotivei ar fi vazut gestul disperat al fetei, insa, in ciuda faptului ca a franat, locomotiva nu a putut evita impactul cu trupul fetei. Cei care au cunoscut-o pe tanara au declarat pentru Lugoj Info.ro ca aceasta era de loc din judetul Valcea si lucra si locuia in incinta unei fabrici aflata la doi pasi de gara. Vineri seara se pare ca a izbucnit un scandal intre ea si sot, in urma caruia consortul a luat copilul si a plecat de la domiciliu. Suparata ca a ramas singura, femeia a ales sa isi incheie socotelile cu viata. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile exacte in care a survenit decesul.

SUrsa: Lugoj Info.ro

