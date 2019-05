O tânără din Lugoj a murit într-un cumplit accident, în timp ce se întorcea din vacanța de Paște

O femeie de 24 de ani din Lugoj si-a pierdut viata in timp ce, alaturi de sotul ei, se intorcea acasa din minivacanta de Paste.

Accidentul s-a produs pe raza localitatii Vladeni, judetul Brasov, cei doi soti intorcandu-se la Lugoj dupa ce si-au petrecut sarbatorile la Focsani. Politistii brasoveni au declarat pentru Lugoj Info.ro ca exista posibilitatea ca sotul femeii, in varsta de 30 de ani, pe fondul oboselii, sa fi adormit o clipa la volan, a pierdut controlul masinii, a patruns pe contrasens si a lovit in plin un autocar.

Barbatul, subofiter in cadrul MAPN, a fost transportat la spital, insa pentru sotia lui de 24 de ani, angajata la un magazin din cartierul Cotu Mic, nu s-a mai putut face nimic. Nicio persoana din autocarul care facea curse regulate spre Iasi nu a fost ranita. In momentul accidentului, drumul era umed. Ambii soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Accidentul a fost surprins de o camera video montata pe bordul autocarului, astfel ca nu exista niciun dubiu ca subofiterul este cel vinovat de producerea acestei tragedii in urma careia sotia lui si-a pierdut viata.

