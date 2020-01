Oamenii buni fac fapte bune

Am citit de cazul Mihaelei în cotidianul ZIUA de Vest și am decis ca ediția Gătești și Dăruiești din luna februarie să o organizăm în sprijinul acestei familii. Am vorbit cu Mihaela și am întrebat-o ce nevoi imediate are. Mi-a spus că ar vrea să termine o școală de asistente și ar avea nevoie de un computer. Am transmis și pe facebook la Gătesti și Dăruiești si am intrebat dacă cineva are un computer să îl doneze Mihaelei, să ne contacteze. Am avut și o întalnire cu reprezentanții de la compania Floarea din Banat și le-am povestit de caz. Ei vor intra ca parteneri permanenți în proiectul Gătești și Dăruiești ca furnizori de produse alimentare. Din discuțiile cu ei am ajuns la înțelegerea să le trimită un pachet săptămânal cu produse locale sănătoase. Este foarte bun gestul lor, fiindcă noi vrem să promovăm afaceri locale. Am demarat un program de sprijin al producătorilor locali care utilizează produse locale.

