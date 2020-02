Oamenii de afaceri din Timiş au făcut cunoștință cu India

Oamenii de afaceri din judeţul Timiş au descoperit, vineri seara, un univers de culturi, de peisaje, de stiluri de artă, muzică, gastronomie, dar și o economie de mari dimensiuni, cu cea mai rapidă creștere și un rol geopolitic important, în cadrul evenimentului „Taste of India”, organizat, vineri seara, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara, invitat special fiind ambasadorul Indiei în România, Thanglura Darlong, alături de Carmen Rusmir, consul onorific al Indiei la Timișoara, organizatorul manifestării.

Carmen Rusmir a punctat cele 10 cuvinte care caracterizează cel mai bine India și experiența sa în această țară: „culori, condiment, umanitate, bucurie, prietenie, I.T., robotică, peisaje, multă iubire”.

„Pasiunea pentru India a fost o întâmplare care, la început, părea una nefericită. Am ajuns în India pentru niște probleme medicale. Apoi am cunoscut oameni extraordinari care m-au ajutat atât din punct de vedere psihic, mai mult, cât și punct de vedere al sănătății. De acolo a început o poveste frumoasă. (…). Nu a fost scopul meu principal să fac business, dar pentru că am văzut potențial destul de mare în produsele din zona respectivă pentru sănătatea noastră, în zona europeană, m-am gândit «De ce nu?»”, a detaliat Carmen Rusmir.



















Dat fiind faptul că seria de evenimente prin care Carmen Rusmir dorește să apropie cele două țări este doar la început, ea a anunţat că se pregăteşte un eveniment la UVT, în seria «Ambasadorii vorbesc», în care excelența sa, domnul ambasador al Indiei va avea un discurs prin care se vor marca 150 de la nașterea lui Mahatma Gandhi. Va urma un alt eveniment de suflet, organizat cu ajutorul Medicis și a doctorului Bădescu, despre medicina helvetică.

Ambasadorul Indiei, Thanglura Darlong, a subliniat în intervenţia sa că România impresionează mai ales prin oamenii săi minunaţi.

„După cum știți , India este o țară de «doar» 1,3 miliarde de oameni: unul din șase oameni este indian. India ultimelor două mii de ani este locul unde multe civilizații, religii și culturi s-au întâlnit și au putut conviețui. India întreține atâtea civilizații în fericire, în pace și non-violență. Este ceea ce și-a propus Gandhi: să accepte oamenii care au nevoie de ajutor”, a punctat ambasadorul.

În ceea ce privește relațiile dintre cele două țări, Darlong a amintit că vicepreședintele indian a vizitat India în urmă cu doi ani, iar ministrul de Externe român a fost recent în India. Aceste relații, în opinia sa, pot fi clar observate și în alte domenii, dând exemplul numărului mare de filme indiene filmate în România.

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Valentin Tudorică, a vorbit despre importanţa, pentru România, a relației economice cu India, țară în puternică dezvoltare, făcând şi o paralelă între India și Timiș: multiculturalismul.

„Sperăm ca prezența dumneavoastră (n.r. a ambasadorului) să marcheze o cotitură în relațiile economice, dezvoltate tot mai mult în ultimii doi ani, între cele două țări. Puterea economică pe care o are India poate reprezenta un stimulent de dezvoltare și al țării noastre. India a fost întotdeauna un factor care a militat pentru pace și înțelegere”, a încheiat acesta.

Darius Georgiu, în numele membrilor CCIA Timiș, a transmit gratitudinea de a fi gazda evenimentului, amintind şi faptul că schimburile comerciale între România și India sunt de 700 de milioane de euro, ceea ce „nu este deloc puțin, India este al doilea partener economic din Asia, după China, al României”.

Conform datelor oficiale, în Timiș desfășoară activitate 15 companii cu capital indian. „Nu sunt multe, există loc de creștere și asta ne bucură. (…). Invităm firmele indiene să ne cunoască, să investească aici. Știm, Timișoara este cel mai propice oraș pentru investiții”, a mai spus acesta.

Reprezentând una dintre cele mai mari firme din India care activează și în Timișoara, la Vox Technology Park, Tech Mahindra, Vinay Pracash a făcut o scurtă prezentare a companiei pe care o conduce ca director general. Activând în domeniile robotică și inteligență artificială, unul dintre sloganurile acesteia este „no distances, only connections”. Tech Mahindra se mîndreşte și cu investiții în 22 de industrii, cu 131.000 de angajați, cu cifră de afaceri de peste 4,9 miliarde de dolari și cu titlul oficial „Great Place to Work”, un certificat pentru felul în care relaționează compania cu proprii angajați.

Din partea Nestlers, agenție de imigrări și relocare forță de muncă, a vorbit Anca Lucaciu, director de dezvoltare, care a punctat că compania pentru care lucrează activează în mai multe țări, dând ca exemplu Olanda, de unde a fost înființată, ulterior și Letonia, unde au acum sediu. Ea a prezentat şi două tipuri de relocări: pentru muncă și pentru reunificarea familiilor. Problemele legale ridicate de acestea trebuie considerate de angajatori, cărora Nestlers le oferă suport pe această cale.

La finalul evenimentului, cei prezenți au putut simţi cu adevărat „gustul Indiei”, prin vinuri și bucate tradiționale, a căror prezentare a făcut-o chiar ambasadorul Thanglura Darlong.

Comentarii

comentarii