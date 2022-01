Om de afaceri, reținut de polițiști după ce a lovit intenționat o mașină din trafic. Doi tineri au fost răniți

Omul de afaceri Aurel Bender, 62 de ani, din Periam, judetul Timis, a fost retinut de politisti si va fi prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva, dupa ce, noaptea trecuta, in traficul rutier, a lovit intentionat si a incercat sa impinga in afara soselei un autoturism in care se aflau doi tineri.

Incidentul s-a petrecut, aproape de miezul noptii, pe DC 30, intre localitatile Periam Port si Periam, dupa o sicanare intre cele doua autoturisme.

Potrivit unei filmari din timpul agresiunii, Aurtel Bender a intrat in coliziune cu masina in care se aflau cei doi tineri, dupa care a disparut de la locul faptei.

A fost ridicat de acasa de politistii Sectiei 12 Politie Rurala Periam, iar in urma in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat. Dupa ce a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timis, fiind acuzat de comiterea infractiunilor de lovirea sau alte violente, distrugere si conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

„Fratele meu si prietenul lui, care erau in masina, au fos dusi la spital pentru investigatii. Acest om este un pericol public, nu este la prima abatere de acest fel. Este foarte influent, prieten cu actualul primar si cu politistii din comuna, nu i se intampla nimic. A fost un reporter de la Romania te iubesc, s-a aratat la televizor ca exploateaza nisip ilegal, nu i s-a intamplat nimic.

Detine o balastiera la Periam Port si nimeni nu se poate apropia de acea zona a Muresului. Daca vrei sa mergi la pescuit, la plimbare sau sa faci baie, imediat esti luat in vizor. Cand bea, asa face! Se ia de soferi, devine agresiv. Se spune ca are imunitate, pentru ca este protejat de un senator. Nici de aceasta data nu sunt mari asteptari de la politie, chiar daca s-a filmat momentul in care incearca sa impinga de pe sosea masina in care era fratele meu”, a declarat ruda uneia dintre victime, pentru impactpress.ro.

Se asteapta decizia judecatorului de drepturi si libertati, desi toti cunoscatorii pariaza pe faptul ca Aurel Bender va reveni acasa.

Conform informatiilor de la oamenii din comuna, acesta se afla in litigiu si cu fosta primarita a Periamului, care, in perioada mandatului ei, a impus restrictii de circulatie pentru utilajele grele pe DC 30.

urel Bender a fost nevoit sa-si inchida balastiera, pe care o detine de peste 20 de ani, pe care a redeschis-o dupa ce Primaria Periam a fost castigata de PSD-istul Cornel Dumitras.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii