Omul de afaceri Cristian Palade a dedicat o postare ”tuturor inocenților care cred că primarul Robu este cinstit”

Omul de afaceri Cristian Palade, din cauza căruia primarul Timişoarei, Nicolae Robu, este anchetat de DNA într-un dosar care vizează anveloparea cu fonduri europene a 65 de blocuri, a decis să facă noi dezvăluiri despre ”ultracinstitul” edil.

”În 2014 ca urmare a adresei prin care îl informam că nu voi semna devizele prin care să accept că toate cele 65 de proiectele de reabilitare au costat 15000 de euro (Primăria cu semnătura lui ceruse în cererea de finanțare peste 200.000 cat era valoare reală- dar nu ăsta e subiectul), Nicolae Robu mi-a propus:

“DĂ DRUMUL LA HÂRTIA AIA SĂ PUTEM SĂ-I DĂM DRUMUL ȘI VOR PUTEA FI COLABORĂRI GÂNDITE CORECT ȘI DIN START ȘI ÎN DETALIU, ȘI NU IMPORVIZATE CUM A FOST AICI. NU DAI DRUMUL LA HÂRTIE, VEI VEDEA CINE PIERDE.”

Am zis NU! și mulți dintre voi știți mai mult sau mai puțin din ce a urmat.

Colaborări gândite corect și din start și în detaliu – atenție “ultralegalistul” nu pronunță deloc cuvântul legale! Ce înseamnă colaborări gândite corect și din start și în detaliu- nici mai mult nici mai puțin decât trucarea unor licitații.

În decursul anului 2017 au fost trucate 21 de licitații în favoarea firmei Eurodraft Proiect Design SRL aparținând lui Nemeș Bogdan. Valoarea totală a licitațiilor a fost de 1,49 milioane lei + TVA. Toate licitațiile au fost câștigate de această firmă la o valoare de peste 99% din valoare estimată de Primărie și evident la toate a fost singurul ofertant.

Nemeș Bogdan este cel căruia Nicolae Robu i-a cerut ajutorul pentru a modifica devizele privind reabilitările termice din 2013. Datorită acestei “colaborări”, DLAF a cerut efectuarea urmăririi penale a acestuia în același dosar cu Robu privind fraudarea bugetului UE în dosarul privind reabilitarea termică a blocurilor.

În maniera prezentată mai jos vă prezint ce înseamnă o colaborare gândită corect și din start și în detaliu- studiu de caz Reabilitare bloc de locuințe Splaiul Nicolae Titulescu 10A (și restul sunt “gândite ” la fel)

1. Se organizează o licitație deschisă in care se solicita Primăria cere ofertanților ceva ce nu poate fi ofertat în felul în care este cerut de nicio firmă- in cazul de față un termen imposibil de onorat- 7 zile pentru predarea expertizei tehnice*. Termenul era doar o smecherie pentru că existența ei ca piesă separată nu are nicio relevanță, Primăria nu poate face nimic cu ea, deci este aberant să o dorească în 7 zile. Expertiza este parte componentă a unei documentații (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții sau DALI) care întradevăr se aprobă prin HCL, dar care avea un termen rezonabil de 35 de zile (28+7 de la expertiză)

2. Datorită acestei cerințe pe care în mod real nu o poate nimeni onora, participa doar firma pentru care Nicolae Robu a organizat simulacrul de licitație-Eurodraft Proiect Design SRL. Sigură pe faptul că nicio altă firmă nu poate oferta ceva imposibil, Eurodraft Proiect Design SRL ofertează lucrarea de proiectare la 99,7% din prețul estimat de Primărie! (prețul estimat de Primărie era 24570lei, prețul ofertat de firmă de 24500 lei -Primăria câștigă 70 de lei sic!)

3. Firma câștigă ca unic ofertant și în 08.06.2017 se semnează contractul.

4. Contractul conține clauza 7.3 care spune “Ordinul de începere a serviciului se emite în maxim 10 zile de la semnarea contractului” care era de fapt cheia trucării licitației. În mod normal pentru un contract de proiectare nu este necesar ordin de începere- contractul începe la data semnării contractului ! Această clauză este șmecheria prin care Robu îi îndepărta pe alți posibili ofertanți pentru că maxim 10 zile înseamnă și că dacă Primăria vrea, poate da ordinul de începere în aceiași zi cu semnarea contractului! Asta evident dacă vreun nepoftit îndrăznea să participe la licitație.

5. Miercuri 21.06.2017, după 13 zile de la semnarea contractului (deși în contract se zicea că în maxim 10!) de la semnarea contractului, Primăria dă ordinul de începere a lucrărilor.

6. Întrebarea de 100 de puncte este: DE CE PRIMĂRIA ÎȘI DOREȘTE CA OFERTANȚII SĂ ÎI FURNIZEZE NIȘTE EXPERTIZE ÎN 7 ZILE, (CU CARE AȘA CUM AM ARĂTAT LA PUNCTUL 1, NU ARE CE FACE ÎNAINTE DE A AVEA DALI-UL) ȘI APOI DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI CU FIRMA DORITĂ, PRELUNGEȘTE TERMENUL LA 20 DE ZILE (ADICĂ UN TERMEN REZONABIL) PRIN EMITEREA ORDINULUI DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LA 13 ZILE DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI, DEȘI AVEA DREPTUL SĂ O FACĂ ÎN ACEIAȘI ZI CU SEMNAREA CONTRACTULUI.

7. La toate celelalte contracte ordinul de execuție se dă după minim 12 zile

Practic gândit corect și în detaliu înseamnă cum să “inventezi” o cerință imposibilă astfel ca la licitație să nu participe decât cel care trebuie să câștige, iar după ce câștigă să modifici substanțial cerință astfel încât ea să poată fi realizată de câștigătorul tău (acesta evident știind de la început că respectiva cerință e fictivă). Genial, domnule Robu, genial !

La câte licitații cu unic participant (de obicei același) în toate domeniile, au fost în mandatele d-lui Robu se pare că metoda e de succes”, spune Cristian Palade.

Primarul Timişoarei şi preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, folosirea de documente nereale pentru obţinerea de fonduri europene, fals şi uz de fals.

Este vorba de contractul de proiectare pentru anveloparea termică a 65 de blocuri din Timişoara, semnat între primărie şi firma Proiect C&A SRL, deţinută de Cristian Palade.

Firma a lucrat pentru Primăria Timişoara încă din noiembrie – decembrie 2012 în condiţiile în care contractul a fost semnat de abia în ianuarie 2013. Ulterior, Cristian Palade a susţinut că după ce a văzut că este nevoit să execute lucrări de peste 250.000 de euro în baza unui contract generic pentru 15.000 de euro în care nu erau trecute date precum numărul de lucrări sau de blocuri la care se vor face proiecte, a refuzat să mai semneze câteva devize, fiindu-i reziliat contractul cu Primăria Timişoara.

Primăria Timişoara a depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest proiectele respective pentru obţinerea de fonduri europene pentru reabilitarea termică a celor 65 de blocuri, în valoare de peste zece milioane de euro. Cristian Palade susţinea că documentele trimise de proiectant au fost falsificate de către angajaţii Primăriei Timişoara în momentul în care au depus spre aprobare consilierilor locali proiectele de hotărâre privind anveloparea termică a blocurilor.

Cristian Palade a dat în judecată Primăria Timişoara şi în primă instanţă Tribunalul Timiş i-a dat dreptate, obligând municipalitatea să-i plătească 990.754 lei+TVA. Însă, primăria a făcut apel, iar Curtea de Apel Timişoara l-a admis, aşa că firma lui Cristian Palade nu mai trebuie să primească niciun leu.

