Omul de afaceri Dan Dinu continuă lupta cu propaganda Fritz – USR

”Cum intri în Timișoara, dinspre Europa, prima firmă, dar chiar primă, e un brand 100% românesc, MVT Logistik”. Așa își descrie omul de afaceri Dan Dinu compania de succes.

”Postarea asta este pentru toți cei care mă fac interlop, mafiot și se întreabă de unde îmi câștig existența. Și firma asta e o familie și în spatele ei stau câteva sute de oameni, care muncesc zi de zi, pentru o viață mai bună și pentru familiile lor. Și tot în spatele acestei firme stau multe credite, pe care eu am responsabilitatea să le plătesc! Si mai am o responsabilitate, să mă asigur că sufletele alea, care muncesc la MVT, au ce să pună pe masă! Nu am făcut afaceri cu statul sau instituțiile publice și nici nu mi-am târâit papucii prin ONG uri! Am creat un brand!!”, mai spune omul de afaceri.

Și are cu se le lăuda. MVT LOGISTIK este una din puținele case de expediții cu capital 100% românesc aflate în topul caselor de expediție din România. Grupul MVT LOGISTIK a fost creat în anul 2000, fiind format din două firme menite să ducă la îndeplinire o gamă cât mai variată de solicitări venite din partea clienților: MVT Logistik și All Cargo Expres.

MVT LOGISTIK oferă soluții de transport specializat oriunde în lume (transport rutier, transport maritim, transport aerian), dar și soluții pentru depozitare când este cazul. Este partener de nădejde pentru firme de renume internațional, precum P&G, TRW, HELLA, ZF, Continental, MAHLE, DURA, LEONI, etc.

Compania a avut în 2022 o cifră de afaceri de 72 613 819 lei, un profit de 2 669 904 lei și 146 de angajați. Performanțe de care nu pot nici măcar să se apropie dublul repetent Ruben Lațcău și secretara / dirijor de cor Dominic Fritz.

Postarea lui Dan Dinu vine după ce, în febra eșecului ce se anunță în următoarea campanie electorală, USR Timiș, prin vehiculele de propagandă, l-au calomniat și denigrat. A fost făcut interlop și mafiot de camarila lui Dominic Fritz. Spune că nu va lăsa acest lucru nepedepsit și că va da în judecată USR Timiș și site-ul de propagandă.

“Problema este campania de denigrare. <<Mafiotul, penalul…>>. Tot felul de cuvinte care să vină să ne eticheteze cum că am fi bau-bau. Eu cred că vă uitaţi la foarte multe filme cu mafioţi, de aveţi numai mafioţi în cap. Toate lucrurile acestea va trebui să le probaţi în instanţă, pentru că nu stăm să ne jucăm că unul de la USR s-a gândit să scrie ceva şi să arunce. Aţi mai inventat o chestie: Dan Dinu, penal pentru ultraj. De unde aţi scos-o, măi băieţi?

Eu vreau să văd de unde aţi scos-o. Căutaţi bine, căutaţi actele, pentru că o să trebuiască să le prezentaţi în instanţă (…Î Pregătiţi-vă pentru proces! Atât sunteţi de disperaţi, încât să daţi o ştire că Dan Dinu s-a întâlnit cu Nicolae Robu? Atât de mare e disperarea? Iar aia cu “penalul pentru ultraj”, vă rog să faceţi rost de documente, că vă port prin procese, de nu-i adevărat”, a spus omul de afaceri Dan Dinu, în 27 ianuarie, într-o înregistrare video pe Facebook.

Dan Dinu, care deţine și mai multe restaurante în Timişoara, a mai dezvăluit cum în 2020, când se pregăteau să pună mâna pe Timișoara, Dominic Fritz și alți membri USR Timiș frecventau localurile sale. Omul de afaceri a mai povestit și cum primarul Dominic Fritz a apelat la el pentru a-l susține în campania electorală.

“Adică Dominc Fritz stă la masă cu penalul, cu mafiotul Dan Dinu şi-l mai şi roagă: … Ia spune-le, Dominic Fritz, colegilor tăi, cum mârlâiai pe la berărie, să te sprijin. Da, Dan Dinu a stat la masă cu Dominic Fritz. Toate întâlnirile USR se făceau în locaţiile lui Dan Dinu. Aţi uitat lucrurile astea. Atunci, Dan Dinu era ăla bun”, a mai spus omul de afaceri.

Iar cum banii nu au curs în conturile acestuia, au urmat controale comandate politic la restaurantele sale și campaniile de calomniere publică.

