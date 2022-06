OncoHelp, imunoterapia cancerului. Specialiști din întreaga lume – la cel mai important eveniment oncologic la Timișoara

Timp de 4 zile, între 30 iunie și 3 iulie, sute de specialiști în oncologie, radioterapie, statistică medicală, hematologie și imagistică vor dezbate teme legate de una dintre metodele revoluționare de tratament din domeniul oncologic și anume imunoterapia cancerului.

În cadrul conferinței, ajunsă la cea de-a V-a ediție, vor fi abordate subiecte ce țin de noutățile terapeutice în diferitele localizări tumorale, de la cancerele de sân la cele urologice, digestive și până la cele pulmonare sau ginecologice.

Vor fi prezentate cazuri clinice, se va discuta despre cele mai noi tehnici de abordare a imunoterapiei, despre biomarkeri, dar și despre mecanismele de rezistență la imunoterapie. De asemenea, vor fi prezentate tratamente inovative în domeniul imunoterapiei și terapiei țintite.

„Ca și anul trecut, din cauza pandemiei, am fost nevoiți să amânăm ceea ce noi am numit generic OncoHelp Winter School, pentru o perioada fără restricții. Așa am ajuns să organizăm această conferință internațională într-o lună de vară.

Partea bună este că am reușit să aducem specialiști în oncologie din întreaga lume care să participe la cel mai important eveniment de acest fel din țară.

Imunoterapia și terapia personalizată sunt considerate “tratamentele vedetă” în lupta împotriva unei maladii care face peste 50 mii de victime în România, în fiecare an. Practic, cu ajutorul imunoterapiei, organismul este învățat să lupte singur împotriva celulelor canceroase, să se apere de ele. Acest tratament îi arată sistemului imunitar al unui pacient oncologic cum să intervină pentru a contracara acțiunea agresivă a tumorilor maligne. Este un domeniu inovator în care în permanență apar noi și noi informații, noi și noi abordări medicale, noi medicamente și tratamente. Iar majoritatea studiilor pe care le avem în derulare în Centrul de Oncologie OncoHelp au în vedere această imunoterapie, ceea ce le oferă pacienților oncologici care urmează un tratament în spitalul nostru o șansă în plus la viață”, spune prof dr. Șerban Negru – președinte Asociația OncoHelp.

Participarea la conferința OncoHelp Winter School este una de prestigiu. Personalități medicale din Germania, Austria, Statele Unite, Canada și Italia vor susține diferite lucrări și vor prezenta cazuistică din domeniul imunoterapiei.

“Unul dintre rolurile asumate de Asociația OncoHelp este reprezentat de implicarea în educația medicală continuă a personalului medical, componenta didactică fiind ceea ce definește Spitalul OncoHelp ca unitate medicală universitară. Acordăm o mare atenție activității de educare a viitorilor medici și în mod special a viitorilor specialiști în oncologie. Sute de studenți și medici rezidenți participă la cursuri și seminarii organizate în cadrul Asociației OncoHelp de colegii noștri implicați în activitatea didactică la Universitatea de Medicină și Farmacie. Pe lângă partea teoretică, medicii rezidenți efectuează în cadrul spitalului și stagiile de pregătire practică. Nivelul științific ridicat al subiectelor abordate în cadrul Conferinței Imunoterapia Cancerului reprezintă principalul motiv pentru care CMR a creditat cu un număr mare de puncte EMC (educație medicală continuă)”, spune dr. Valeriu Boruga – manager Asociația OncoHelp.

Tot în cadrul evenimentului vor avea loc trei sesiuni dedicate tinerilor medici, unul de imagistică, de hematologie și de statistică medicală. Prezentările din cadrul sesiunilor sunt gândite și adaptate pentru a face posibilă transmiterea, pe parcursul câtorva ore, de informații esențiale pe care trebuie să le stăpânească un oncolog în fiecare din aceste domenii.

Centrul de Oncologie OncoHelp este un spital universitar dotat cu 165 de paturi, dintre care 131 pentru spitalizare continuă, 29 de paturi pentru spitalizare de zi si 5 paturi ATI SPA( Supraveghere post-anestezie). În cadrul Centrului sunt oferite gratuit servicii medicale de oncologie, radioterapie, hematologie, endoscopie digestivă superioară și inferioară, imagistică medicală (computer tomograf, ecografie medicală și mamografie). În cadrul unității sanitare functionează singurul centru de îngrijiri paliative dintr-un spital universitar din vestul țării. Tot aici, pacienții beneficiază de cazare și masă gratuite pe perioada tratamentelor de radioterapie, în cadrul unei clădiri cu 48 paturi care asigură condiții hoteliere moderne.

