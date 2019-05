Onoarea lui Nicolae Robu apărată cu orice mijloace de Ionuț Nasleu

Rezultatul alegerilor europarlamentare care au plasat USR-PLUS înaintea PNL în Timiş şi Timişoara scoate de sub preş lucruri ciudate /murdare, care ar fi trebuit să fie făcute cunoscute la timp. Nicolae Robu susţine cu înverşunare că nu are nicio vină pentru acest rezultat care nu este al lui, că doar nu au fost alegeri locale ci cu altă miză, liberalul Claudiu Chira îi cere demisia de onoare, iar Ionuţ Nasleu îi cere lui Chira, pe facebook, să recunoască faptul că “lucrează pentru Alin Nica”, primarul-rebel care nu este de aceeaşi parte a baricadei cu Nicolae Robu.

Un bulgăre de zăpadă este gata să o ia la vale

După ce Claudiu Chira, prim-vicepreşedinte PNL Timişoara, i-a cerut lui Nicolae Robu demisia de onoare pentru “dezastrul” din europarlamentare la nivel local, Ionuţ Nasleu, care i-a fost consilier primarului, i-a transmis un mesaj dur, tot pe facebook, lui Chira, în care îi spune: “Auzi, asumatule, recunoaşte că lucrezi la Alin Nica care e împotriva primarului Robu. El a câştigat alegerile pe judeţ, ai lăsat comentarii la mine că Moroşanu îl bate pe Ghiţă, hai să le tranşăm amândouă. Nu vorbesc de faptul că atunci când ai fost director la Grădina Zoo ai adus crescătoria ta de pitbuli acolo, ai încasat ilegal venituri, mai mult, ai distrus zoo, cu argumente, deci nu mai fii moralist, că avem probe. Zii lui Nica să nu te mai folosească, că nu contezi. (…).”

Întrebat în conferinţa de presă de marţi, de la primărie, dacă ştie aceste lucruri, primarul Nicolae Robu a spus că nu ştie cine ce postează pe facebook, iar despre Chira, că “nu a fost în stare să hrănească bine animalele de la Grădina Zoologică. A făcut pe-acolo… Bine că am scăpat de el, că eu l-am susţinut acolo şi am greşit. Eu greşesc cu unii oameni. A fost incompetent şi mă bucur că am scăpat de el”.

Despre afirmaţiile lui Ionuţ Nasleu, pe facebook, prin care acesta spune că există date că domnul Chira a încasat ilegal bani de la Grădina Zoo, Nicolae Robu a răspuns: “Nu ştiu. Credeţi că eu ştiu ce pun ei pe pagină? Habar nu am. Dacă există, să dea socoteală (Chira, n.r.). Nu ştiu să existe (probe). Ştiu că a fost incompetent. Întrebaţi-l pe Nasleu, că nu mi-a prezentat acele probe… astăzi nu am comunicat cu el.

Nasleu mi-a prezentat un raport de control (când Chira era director la Grădina Zoo, n.r.) dar nu cu ceea ce înţeleg că a postat acolo. Am luat mai multe măsuri, sunt de bucătărie internă. Aţi putut vedea că lucrurile merg mai bine la Zoo. Persoana respectivă (Chira) este angajat la o anumită primărie (Dudeştii Noi, n.r.) dacă nu aţi ştiut şi chiar nu-mi pierd vremea să discut despre astfel de oameni. Despre grădina Zoo discut, acele animale merită toată atenţia”, a spus Nicolae Robu.

Primarul a mai subliniat că dacă există probe despre fapte ilegale în acest caz şi nu au fost valorificate la timp, este grav: “Da (e grav, n.r.). Nu ştiu când le-a obţinut, dacă există probe ele trebuie folosite”, a conchis Nicolae Robu.

Comentarii

comentarii