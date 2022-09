Operație chirurgicală extrem de dificilă la Timișoara. Un pacient imobilizat complet la pat a fost repus pe picioare

Mobilitate fără dureri de spate. Doi dintre cei mai buni chirurgi specialiști ortopezi, din Banat, specialiști pe coloana vertebrală, dr. Iuliu Popa și dr. Bogdan Niculescu, din Timișoara, au reușit printr-o operație extrem de grea și riscantă să îl repună pe picioare și să meargă pe un pacient de 52 de ani, imobilizat complet la pat și cu dureri mari de spate.

Este vorba de o decompresie și fuziune (TLIF) L5/S1, operație făcută la un pacient cu simptomatologie algică permanentă, cu afectarea activității cotidiene și a calității vieții, la care s-au încercat toate metodele nechirurgicale, fără a avea nici un beneficiu. Pacientul a fost mobilizat și externat postoperator urmând un program de recuperare corespunzător.

Dr. Iuliu Popa a explicat: “Am făcut această operație, împreună cu dr. Bogdan Niculescu, chirurg care a lucrat la Timișoara, dar a plecat la Târgu Jiu, unde vrea să dezvolte un compartiment destinat coloanei. El vine și ne ajutăm la operații. Am făcut-o la noi, la Timișoara.

Pacientul de 52 de ani era din Turnu Severin imobilizat la pat, nu putea să meargă deloc. Era complet imobilizat. Rar întâlnești așa ceva. Avea la un singur nivel, la L5 S1, pe colană, trei patologii degenerative, dintre care spondiloliză și hernie de disc. Toate trei la un singur nivel. Era chinuit de dureri mari. A fost peste tot, a fost tratat cu tratamente conservatoare, dar pe un pacient aflat în asemenea situatie nu ai cum să îl ajuți așa”.

Pacientul a auzit și de dr. Iulius Popa, unul dintre cei mai mari specialiști din Banat pe patologia coloanei vertebrale și, astfel, familia l-a contactat și l-a adus pe pacient la Timișoara.

“L- am operat la Sfânta Maria și totul a mers foarte bine. L-am lăsat să plece acasă a treia zi pentru siguranță. A plecat cu mașina însoțit la Turnu Severin. Între timp, m- a sunat și mi- a spus că e bine și poate merge singur pe propriile picioare.

Operația a durat 7 ore. A fost foarte grea. Am două pe săptămână așa grele. Mai înainte cu o săptămână, am mai avut una și mai grea care a durat 10 ore, la o doamnă din Hunedoara.

E foarte dificil să stai 7 – 10 ore să fii atent la tot ceea ce faci, te epuizează. Nimeni mai are răbdare și tăria de caracter să facă asemenea operații foarte grele la coloana vertebrală umană. Fiindcă este clar că orice gest greșit poate duce la drama. Nimeni nu se apucă de asta. Hai să facem infiltrații, elongații, hai să dăm tratamente. E mai ușor.

Am făcut o decompresie lărgită prin fixare. Decompresie prin laminectomie și foraminectomie cu fixare de șuruburi și Cage. Înlocuiești discul complet cu un implant. La mine ajung numai operații complicate. Am în jur de 80 de asemenea cazuri pe an, operații chirurgicale de nivel mediu și înalt de dificultate. Nu sunt multe, dar sunt foarte complicate. Te epuizează. Îți revii după trei zile”, a explicat dr. Popa.

Vestea mare este că, începând de luni, 5 septembrie, dr. Iuliu Popa va prelua funcția de director al spitalului din Mangalia, dar va reveni la Timișoara pentru a opera cauzele grave: “Cât e mandatul voi sta la Mangalia, dar voi veni la Timișoara des să operez”.

Dr. Iuliu Popa a activat 13 ani și la clinica II Ortopedie a Spitalului Județean Timișoara, de unde și-a dat demisia, înainte de pandemie.

