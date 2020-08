Operațiune spectaculoasă! Traficanți de droguri, luați pe sus de pe stradă de polițiști, sub privirile trecătorilor

Politistii din Lugoj au organizat una dintre cele mai spectaculoase operatiuni din acest an. Mai multi lugojeni au fost martori la capturarea unui individ care a fost luat pe sus de politisti in timp ce se afla pe bicicleta, pe o strada din oras. Martorii au ramas socati in momentul in care cativa barbati in civil l-au blocat pe tanar si i-au spus sa ii insoteasca.

Lugojenii care au asistat la scena sustin ca erau pregatiti sa sune la 112 insa au realizat ca oamenii in civil erau de fapt politisti. IPJ Timis a anuntat ca ceea ce s-a intamplat in plina strada a fost o actiune de capturare a patru indivizi, organizata de Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Lugoj.

”Politistii Biroului de Investigatii Criminale si Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Lugoj au procedat la punerea în executare a mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea si au depistat pe raza localitatii, trei barbati, de 20, 22 si 28 de ani, condamnati la închisoare. Pe numele acestora a fost emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, prin care un tanar de 20 de ani este condamnat la 3 ani si 5 luni pedeapsa privativa de libertate pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri în forma continuata, un altul de 22 de ani este condamnat la 2 ani si 8 luni pentru trafic de droguri în forma continuata si constituirea unui grup infractional organizat, iar un altul de 28 de ani este condamnat la 3 ani si 7 luni închisoare pentru trafic de droguri în forma continuata si nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Barbatii au fost introdusi în Penitenciarul Timisoara pentru executarea pedepsei”, a anuntat IPJ Timis. Un alt individ, care a fost la randul sau condamnat in acest dosar, s-a predat la IPJ Mehedinti si urmeaza sa-si ispaseasca pedeapsa la penitenciarul din Drobeta Turnu Severin.

Sursa: lugojinfo.ro

