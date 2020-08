Opt gladiatori, printre care unul din Timișoara, se bat pentru centura lui Moroșanu și premiul de 10.000 de euro

A început numărătoarea inversă pentru show-ul verii. Pe 20 august, 8 gladiatori, printre care și un sportiv din Timișoara, intră în arena pentru a câștiga centura lui Moroșanu și premiul de 10.000 de euro. #DFS

Este vorba de Florin Ivănoaie. Vârstă: 23 de ani. Greutate: 104 kg. Înălțime: 192 cm. Record DFS: 0-1. Titlu: vicecampion național de box

Cu 10 zile înainte de show-ul Luptă Capitală de pe 20 august, cei 8 gladiatori care au intrat în cursa pentru cei 10.000 de euro și centura lui Moroșanu și-au ales drumul din turneu.

Evenimentul se va desfășura pe 20 august, însă fără spectatori, fanii urmând să aibă posibilitatea de a vedea evenimentul atât pe tv pe Pro X, cât și online prin intermediul platformei sportextra.ro.

“Bună seara, gladiatori! Am pus marele premiu de 10.000 de euro pentru noul greu al României. Cu această ocazie, Dynamite Fighting Show intră într-o nouă eră. Vor fi piramide în fiecare an, la grea, semi grea și mijlocie. Anul viitor, voi 8 o să luptați cu alți 8 în optimile de finală. Din acest an, vom avea clasamente pentru fiecare sportiv. Așa o să fiți apreciați și diferențiați de fiecare promoție din lume. Îmi doresc să mergem spre progres și voi începe cu sportivii români. Trăim într-o perioadă grea și banii trebuie să rămână în România. Vă dăm șansa de a deveni eroii României. Investim în sportivi români și valorile românești. Mă bucur să fiu în fața voastră, sunt sigur că pe 20 august o să oferiți un spectacol minunat. Îmi pare rău că vom avea gala fără spectatori. Cel mai bun să câștige!”, a spus Cătălin Moroșanu în deschiderea evenimentului.

LUPTĂ CAPITALĂ

TURNEU

Sfertul numărul 1:

Marius Munteanu vs Florin Ivănoaie

Sfertul numărul 2:

Sebastian Lutaniuc vs Mihai Ștefan

Sfertul numărul 3:

Alin Ionuț Iancu vs Ștefan Lătescu

Sfertul numărul 4:

Costin Mincu vs Ion Grigore

Semifinala 1:

Câștigător sfert de finală 1 vs Câștigător sfert de finală 2

Semifinală 2:

Câștigător sfert de finală 3 vs Câștigător sfert de finală 4

Finala

Câștigător semifinală 1 vs Câștigător semifinală 2

