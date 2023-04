Orașul Paralel – Iosefin – Fabric, luni și marți! Redescoperiți cartierele Timișoarei

Trilogia Orașul paralel, amplă manifestare cultural-artistică găzduită de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara, intră într-o nouă dimensiune, iar luni 24 aprilie, de la ora 15 și în 25 aprilie, de la ora 20.00, vor avea loc două noi reprezentații ”Orașul Paralel – Iosefin – Fabric” Timișoara.

Lăsați-vă călăuziți de personajele preferate și (re)descoperiți cartierele Timișoarei! –îndeamnă organizatorii!

Iosefin – Timișoara! Trei trasee, două limbi, un kilometru jumătate…! Martin se luptă contra inevitabilei treceri ”albastre” a timpului și face sacrificii pentru prietenul cel mai bun al lui. Viki încearcă să privească viața în ”roz” ca să-i poată ajuta pe cei trei adolescenți afghani să treacă graniță. Iepurilor li se face ”galben” înaintea ochilor când zăresc câinii vânători, stârniți de imboldul jocului. Totul se încheie pe vapor și…!

Fabric – Timișoara! Începe pe vapor. Ágnes încă își caută mama dispărută în urmă cu 20 de ani. Irén, mătușa ei, refuză să vorbească despre asta. Indiciile se află la Centrul Reformat „Noul Mileniu”. Oare veți izbuti să deschideți ușa care duce către adevărul dispariției Flórei?

Program:

Luni, 24 aprilie

Orașul Paralel Iosefin: Martin (ruta albastră) – orele 17:00 – sold out

Orașul Paralel : Iosefin – Viki ruta roz – orele 15:00 și 17:00 sold out

Orașul parallel : Iosefin – The Game ruta galbenă – orele 17:00.

Locație start: platforma de la capătul liniei 1 a Reviziei de Vagoane Timișoara, lângă Gara de Nord (pentru rutele Martin și Viki).

Locație start: intersecția str. Andrei Mureșanu cu splaiul Nicolae Titulescu (pentru The Game).

Marți, 25 aprilie: Orașul Paralel : Fabric – ora 18:00. Locație start: stația de vaporetto „Corneliu Coposu”.

Spectacole viitoare:

Duminică, 7 mai – Orașul Paralel : Fabric

Luni, 8 mai – Orașul Paralel : Iosefin

Spectacolele Orașul Paralel I și II sunt parte a proiectului Dileme Urbane: Orașul Paralel dezvoltat de Asociația Culturală Diogene și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, în coproducție cu Teatrul German de Stat Timișoara, cu sprijinul Universității Politehnica Timișoara, Centrului Reformat Noul Mileniu, Societății de Transport Public Timișoara și Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători Timișoara.

Proiectul face parte din Programul Cultural „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

