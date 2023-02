Organizatorii au anunțat artiștii invitați la ediția din 2023 a JAZZx. Printre ei, un câștigător al premiilor GRAMMY

Parte a calendarului oficial TM2023, JAZZx va avea în acest an ediția a 11-a. Programat între 28 iunie – 2 iulie, festivalul aduce un line-up de excepție, care include un câștigător de premiu GRAMMY, Thundercat, dar și pe Bilal, Ezra Collective și Tigran Hamasyan.

Anul acesta, timp de cinci zile, în cadrul celei de-a 11-a ediții a JAZZx, publicul va avea ocazia să asculte un spectru divers de stiluri muzicale, de la jazz modern și fusion, până la soul. Festivalul promite să fie o experiență unică pentru iubitorii de muzică, care vor putea să descopere și să aprecieze diversitatea și originalitatea acestui gen muzical.

De această dată, JAZZx face parte din Programul Național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Consiliul Județean Timiș, organizat de Muzeul Național al Banatului și produs de Centrul Cultural PLAI. Festivalul se va desfășura în perioada 28 iunie – 2 iulie.

„Am încredere că JAZZx va străluci în peisajul Capitalei Europene a Culturii. Consiliul Județean Timiș și-a asumat finanțarea acestui festival ca un gest natural, dar deopotrivă simbolic, de respect față de timișoreni, definind cultura ca pe un beneficiu comun care trebuie să fie accesibil publicului larg. JAZZx crește cu fiecare ediție, iar în 2023 va oferi cinci zile de excelență artistică cu o distribuție demnă de marile festivaluri similare din Europa”, a declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Lista primilor artiști anunțați pentru ediția cu numărul 11 este: Thundercat, Bilal, Ezra Collective și Tigran Hamasyan.

THUNDERCAT

Thundercat (Stephen Bruner) și-a lansat cel mai recent album, ”It Is What It Is”, în primăvara anului 2020. Discul a câștigat cel mai bun album R&B progresiv la cea de-a 63-a ediție a Premiilor GRAMMY și conține contribuții muzicale de la Kamasi Washington, BADBADNOTGOOD, Childish Gambino, Ty Dolla $ign, Lil B., Steve Lacy, Steve Arrington, Louis Cole, Pedro Martins și Zack Fox. Thundercat a produs discul împreună cu partenerul său Flying Lotus, care a fost nominalizat la GRAMMY la categoria „Producătorul anului” pentru munca sa pe album.

Thundercat este un geniu muzical cu un sunet care zboară între jazz-funk fusion, electronică, soul, hip-hop, R ‘n. B, psihedelia și este imposibil de clasificat, chiar și de cei mai devotați fani ai săi.

Video: https://youtu.be/GNCd_ERZvZM

Pagina oficială: https://theamazingthundercat.com/

BILAL

Bilal Sayeed Oliver este cântăreț, compozitor și producător american. Este un artist independent, remarcat pentru gama sa vocală largă, capabil să cânte într-o multitudine de stiluri și chiar mai multe limbi, făcându-l complementul perfect pentru orice melodie.

Vocea lui se ridică din adâncurile durerii romantice până în stratosfera euforiei muzicale, versurile lui fiind provocatoare și poetice. Pregătirea sa clasică ca vocalist de jazz l-a făcut un fel de cameleon în industria muzicală.

Video: https://youtu.be/eB4oFu4BtQ8

Pagina oficială: https://officialbilal.com/

EZRA COLLECTIVE

Format la Londra în 2016 de Femi Koleoso (tobe), fratele său, TJ Koleoso (bass), Joe Armon-Jones (clape), Dylan Jones (trompetă) și James Mollison (saxofon), grupul și-a făcut pentru prima dată un nume pe scena underground de jazz londonez. Folosind elemente de jazz, afrobeat, hip-hop, grime și R&B, cei cinci au lansat EP-ul de debut, Chapter 7, în 2016. Juan Pablo: The Philosopher, apărut cu un an mai târziu, iar în 2018 a câștigat premiul pentru cel mai bun album de jazz la Gilles Peterson Worldwide Awards.

Noul lor album, Where I’m Meant To Be, este o doză de energie pură și nu poți să nu fii cuprins de vibrațiile lor pozitive. Există ceva universal în acest sound propriu, dansabil și sofisticat, care a permis grupului să ajungă atât la fanii jazz-ului, cât și la iubitorii de afrobeat, hip-hop sau dub.

Video: https://youtu.be/eAzClkn3zYw

Pagina oficială: https://ezracollective.com/

TIGRAN HAMASYAN

Tigran Hamasyan este un pianist și compozitor de origine armeană, stabilit în Los Angeles din 2003.

A început studiul pianului la vârsta de 3 ani, iar la 13 ani era deja invitat la festivalurile europene de jazz. Reputația sa a crescut cu fiecare concert, dovadă fiind prestigioasele premii câștigate, printre care premiul întâi oferit de Thelonious Monk Institute of Jazz în 2006.

Creativitatea explozivă precum și gusturile muzicale eclectice îi permit să treacă cu ușurință de la muzica tradițională armeană la jazz american, de la rock progresiv la muzica clasică.

Cu o dexteritate uluitoare și un profund simț al compoziției, Tigran este printre cei mai promițători și carismatici pianiști ai momentului.

Pagina oficială: https://www.tigranhamasyan.com/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Db3dHajCRRY

