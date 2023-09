Organizatorii Festivalului Internațional de Magie “Time for Magic” au pregătit cinci evenimente spectaculoase, în trei limbi diferite

Organizatorii Festivalului Internațional de Magie “Time for Magic” au pregătit cinci evenimente...

În perioada 3-7 octombrie, la Timișoara, va avea loc cea de a doua ediție a Festivalului Internațional de Magie “Time for Magic”. Anul acesta organizatorii au pregătit 5 evenimente spectaculoase, în 3 limbi diferite, în diverse locații din oraș, unde cei mai mari campioni ai lumii în arta iluzionismului și cele mai apreciate superstaruri din domeniu vor face dovada talentului lor, magnetizând scena și uimind publicul.

Inițiatorul proiectului este Lorenzo-Cristian, unul dintre cei mai importanți promotori din România ai iluzionismului. Cunoscut drept primul român acceptat în prestigioasa organizație a magicienilor profesioniști din Europa THE MAGIC CIRCLE – Londra, fiind coleg cu cei mai faimoși iluzioniști, David Copperfield și Dynamo, Lorenzo-Cristian transformă un vis în realitate, făcând astfel din Timișoara o adevărată Capitală a Magiei.

”Am călătorit foarte mult de-a lungul carierei mele fiind invitat să susțin show-uri pe 3 continente, în diverse festivaluri internaționale de magie și mereu mi-am dorit să avem un astfel de eveniment în România. Visul meu s-a împlinit la Timișoara, cu festivalul Time for Magic, ajuns la cea de a doua ediție. Un eveniment care a crescut de la un an la altul, dovada faptului că publicul apreciază magia. Și nu vorbim de scamatori, ci de unii dintre cei mai valorosi campioni ai lumii. De aceea, vă garantez că pe 3-7 octombrie veți avea parte de spectacole cum nu s-au mai văzut în România.”, declară iluzionistul Lorenzo-Cristian, inițitorul proiectului.

03 octombrie, ora 18:00, la Cinema Victoria, spectacol în limba germană cu WOLFGANG MOSER, campionul național la magie al Austriei;

03 octombrie, ora 19:30, Sala Capitol a Filarmonicii Banatul, spectacol în limba engleză cu campionii mondiali la Mentalism, ANCA & LUCCA;

05 octombrie, Street Magic cu Johannes si Abel, de la 15:00-18:00, la Iulius Town, lângă lac;

05 octombrie, Human Demonstration cu Lorenzo-Cristian, de la 18:15, la Iulius Town, lângă lac;

05 octombrie, Sesiune întrebări și răspunsuri (magicienii și fanii), ora 18:30, la Iulius Town, lângă lac;

07 octombrie, Gala Campionilor Mondiali, ora 19:00, la Sala “Constantin Jude”.

La cea de a doua ediție a festivalului, timișoreanul va surprinde publicul Time for Magic cu două show-uri proprii. Premiat la olimpiadele europene de magie, unde a concurat la secțiunea Mari Iluzii, Lorenzo-Cristian va evolua în Gala Campionilor Mondiali din 7 octombrie, cu un spectacol din categoria care i-a consolidat statutul la nivel internațional. El va urca pe aceeași scenă cu cei mai mari iluzioniști ai lumii, mulți dintre ei, colegi cu care a împărțit podiumul marilor competiții:

– AARON CROW (Belgia) – Nr.1 Mondial la Danger Magic;

– CHRISTIAN WEDOEY (Norvegia) – Nr.1 Mondial la Underwater Escapes;

– LEA KYLE (SUA) – Nr.1 Mondial la Quick Change Magic;

– YOUNG MIN (Coreea de Sud) – World Champion at General Magic;

– FLORIAN SAINVET (Franța) – World Champion at Manipulation Magic;

– ANDREY JIGALOV (Germania) – Nr.1 Comedy Act at Cabaret du Monde;

– ANCA & LUCCA (Austria) – World Champion at Mentalism;

– WOLFGANG MOSER – Campionul Național al Austriei.

“În Marea Gală veti vedea și noua generație de artiști ai Timișoarei -campioanele de la Anne Dance Studio și campioana la dans sportiv Daiana Kristof. Am pregătit și o surpriză de proporții, cadoul meu pentru Timișoara, despre care se va vorbi mult timp după. Ce pot spune este că va fi un spectacol demn de nominalizarea, cel mai mare spectacol indoor din programul cultural TM2023.”, ne garantează iluzionistul.

În 5 octombrie, Lorenzo-Cristian ne taie respirația cu un act de Human Demonstration.

„De săptămâni bune mă antrenez ca un soldat pentru acest număr. Vreau să fac Timișoara mândră că un artist local va realiza acest act periculos.”

În urmă cu câțiva ani, a doborât un record mondial la levitații, deținut înainte de celebrul Dynamo. Tot în Timișoara, am avut parte de o premieră când timișorenii erau părtași la cea mai mare iluzie din România: levitație și tractare TIR fără șofer, pe care Lorenzo-Cristian o realiza sub ochii publicului înmărmurit. Cămașă de forță, foc, salt de la înălțime sunt doar câteva elemente pe care iluzionistul ni le dezvăluie pentru demonstrația din acest an, mărind și mai mult suspansul și tensiunea momentului.

“Vă invit și vă aștept pe toți să mă susțineți live pe 5 octombrie, la Iulius Mall, în zona verde lângă lac, de la 18.15. Tot atunci veți avea ocazia să îi întâlniți pe magicienii Johaness și Abel care vor face Street Magic timp de 3 ore. Nu uitați și de sesiunea de întrebări și răspunsuri despre arta iluzionismului, unde puteți dialoga direct cu magicienii români și străini care vor presta în Gala Campionilor Mondiali de sâmbătă, 7 octombrie. “, ne invită iluzionistul Lorenzo- Cristian.

Pentru programul complet al festivalului vizitați site-ul oficial:

https://timeformagic.ro/

Pagina de FB a festivalului: https://www.facebook.com/timeformagicfest

Pentru bilete și abonamente intrați pe:

Întreg Festivalul: https://timeformagic.ro/

Gala Campionilor Mondiali: https://bit.ly/GalaCampionilorMondiali

Spectacol în limba engleză: https://bit.ly/SpectacolMentalismENGLEZA

Spectacol în limba germană: https://bit.ly/SpectacolMagieGERMANA

