”Orice oferire de bani este o mită”. Expertă anticorupție, despre premiul de 30 000 de euro acordat Maiei Sandu de Dominic Fritz

„Banii nu sunt cadouri admisibile. Nu au voie să primească așa cadouri demnitarii de stat”, afirmă fosta vicedirectoare CNA, Cristina Ciubotaru, cu referire la premiul Maiei Sandu de 30 000 de euro, oferit de primarul Timișoarei Dominic Fritz. „Orice oferire de bani funcționarului public este un act de corupție”,, a declarat experta anticorupție în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4, scrie Unimedia.

„Demnitarii de stat nu au voie să primească astfel de cadouri. În general, Legea 82 din 2017 este prima lege care a definit regimul cadourilor de o manieră mai largă decât s-a făcut anterior. Și pentru că exista această neînțelegere cu privire la bani, anume în legătură cu asta s-a spus expres că banii nu sunt cadouri admisibile. Se prezumă că orice oferire de bani este un act de corupție, este o mită”, a declarat Cristina Ciubotaru.

„Orice instrument de plată este calificat de lege ca fiind un cadou inadmisibil și un singur lucru care poate să fie făcut e să fie declarat acest „cadou”, dar în primul rând un astfel de cadou se refuză”, a mai adăugat Ciubotaru.

”Înțeleg cînd medaliile, plǎcile comemorative, lalelele devin expresia recunoașterii unor merite. Cǎci premiul în esențǎ asta este: o recunoaștere publicǎ a meritelor. Cǎ existǎ sau nu meritele astfel recunoscute – invidioșii se pot da mai apoi cu pǎrerea. Procurorul anticorupție şi Ministrul justiției au luat premii pentru curaj şi luptǎ împotriva corupției, care a îmbrǎcat forma unei plǎci comemorative, dacǎ nu greșesc. Toți au sǎrit cu gura și mi se pare normal – așa e în democrație. Cel care acordǎ premiul și toți ceilalți pot avea pǎreri diferite despre existența meritelor recunoscute pe aceastǎ cale.

Dar premii băneşti pot fi acordate? Și mai ales – cui, pentru ce şi cu ce scop?

1) Salariaților de cǎtre angajatori – de sǎrbǎtori, pentru niște realizǎri sau cu anumite ocazii, în limitele și condițiile Codului muncii.

2) Sportivilor pentru performanțe – urmǎresc scopul de a dezvolta sportul. Campionii noștri premiați declarau cǎ banii din premii îi vor da pe echipamente sportive. Nu cǎ ar fi fost obligați, dar oarecum asta le era înclinația – sǎ investeascǎ în ceea pentru ce l-au luat.

3) Elevilor şi studenților – pentru reuşitǎ academicǎ. Eu ca elevǎ am primit un premiu la o competiție internaționalǎ de dezbateri pe care îl puteam ridica doar cînd am mers la facultate ca sǎ îmi pot cumpǎra cǎrți. Era restricția impusǎ de fundația care acorda premiul. Apoi cînd am absolvit facultatea de drept am luat un premiu de la prim-ministru, care se acorda absolvenților cu media de licențǎ de peste 9, pentru susținerea viitorilor tineri specialiști merituoși – 300 lei – dar calul de dar nu se cautǎ la dinți.

4) Cercetǎtorilor – pentru descoperiri importante. De exemplu Premiul Nobel pentru ştiințǎ de 1.000.000 dolari. Se presupune cǎ asta stimuleazä cercetǎtorii sǎ facǎ descoperiri importante care conduc spre progresul omenirii. Premiul Nobel se acordǎ şi pentru pace, apropo, şi a fost oferit şi politicienilor, dar nu cunosc regulile exacte. Ştiu doar cǎ Alfred Nobel era preocupat sǎ instituie anumite constrîngeri ca sǎ evite corupția politicǎ.

Dar bani? Adunați de la oameni de afaceri..? Pot fi oferite de cǎtre autoritǎțile publice unui demnitar? Bani oferiți ca premiu pot fi folosiți în campanie electoralǎ? Dacǎ da – poate fi premiul perceput ca o modalitate de finanțare a partidului / campaniei de peste hotare? Unde sunt limitele și regulile în acest caz, ca sǎ nu se transforme într-o gǎselnițǎ a politicienilor?

Companiile care au donat acești bani beneficiazǎ ulterior de careva facilitǎți din partea statului care acordǎ premiul sau din partea statului de unde provine demnitarul premiat? Dacǎ da – care facilitǎți? Biznessul rareori face caritate fǎrǎ a sștepta mǎcar ceva în schimb. Poate cǎ înțelegerea demnitarului premiat este cǎ nu datoreazǎ nimic acelor companii. Dar dacǎ îi bat la poartǎ într-o zi și îl anunțǎ cǎ are o problemǎ într-o afacere și s-a gîndit cǎ i se pare potrivit sǎ vinǎ cu o rugǎminte la cel pe care l-a ajutat cu un premiu, prin care demnitarul și-a fǎcut imagine?

Moldova are relații bune cu România şi acest lucru este minunat. Moldova naturalizeazǎ cetǎțeni români și îi numește în funcții înalte. Sper cǎ nimeni din ei nu-i din Timişoara și Doamne ferește sǎ gǎseascǎ cineva legǎturi între cine și unde a acordat un premiu și cei naturalizați numiți în funcții înalte. Nu zic cǎ existǎ, doar cǎ este un risc, pentru cǎ lumea e micǎ și se gǎsesc mereu cei care pot face speculații.

Şi acum, un pic despre limite și reguli: dacǎ pot fi totuşi instituite premii pentru un scop nobil, pe care le acordǎ o fundație sau o autoritate publicǎ din banii sǎi sau a unor oameni de afaceri demnitarilor unui stat: putem sǎ ne imaginǎm cǎ o Primǎrie din Israel sau din Cipru instituie premii bǎnești pentru primarii / consilierii / deputații noștri? Din banii biznessmanilor. Scopurile cele mai nobile poti fi lesne inventate – de exemplu pentru reforme, pace şi integrare europeanǎ / euroasiaticǎ / nordatlanticǎ / pacificǎ și zona caraibelor? Liber. Fundația Şor / Edelweiss / Soluția / Din Inimǎ sau, de exemplu, Primǎria Orhei – pot sǎ instituie un premiu pentru cel mai sǎrac / cinstit / curajos procuror sau judecǎtor?! Sau pentru o procuraturǎ întreagǎ, care a rǎmas fǎrǎ bani şi contabil, ca sǎ nu plece procurorii sau ca sǎ nu ia mitǎ? Sau pentru judecǎtorii și procurorii cǎrora statul nu o sǎ le mǎreascǎ salariile pînǎ nu trec vetting-ul, iar vetting-ul dureazǎ mai mulți ani și se face o economie bunǎ prin neajustarea salariilor lor între timp? Miniștrii și deputații se ajutǎ singuri cu ajustǎri și mǎriri de 300% la salariu, fǎrǎ vre-un vetting, da iatǎ actorii din justiție – sǎ merite mai întîi mǎcar indexarea salariului! Și cei care așteaptǎ vettingul cam ce decizii trebuia sǎ ia ca sǎ nu ajjngǎ în gura președintei / premierului / speakerului care sǎ anunțe cǎ nu vor trece evaluarea, ca numele lor sǎ nu fie anunțat ca trebuit de ținut minte pentru a fi dat cu capul de asfalt sau pentru a fi evaluat la sînge?! Asta e corupere şi intimidare. Așa se face cu primǎriile. Așa se face cu alegǎtorii. Trist.

Oricum, poate cǎ nu am dreptate, poate e deformare profesionalǎ, dar întrebarea vinǎ n-are!”, spune Cristina Ciubotaru.

Președinta Maia Sandu este prima laureată a Premiului Timișoara pentru Valori Europene, premiu dotat cu 30.000 Euro. Șefa statului a primit distincția, în timp ce se afla la Timișoara, la invitația primarului Dominic Fritz, în perioada 12-13 ianuarie 2024.

