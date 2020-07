Orza vrea o „coaliție administrativă”, din moment ce nevoile orașului nu țin de ideologie politică

Adrian Orza, consilier local independent și candidat la Primăria Timișoara, vede într-o „coaliție administrativă” soluția ideală pentru a determina o schimbare în administrația orașului. Aceasta ar fi de preferat uneia politice, consideră Orza, pentru că doctrinele politice trec în plan secund când vine vorba de administrația locală, în opinia a din ce în mai mulți oameni.

„Oamenii vor asta! Chiar nu vad legătura între doctrine și soluțiile pentru un trafic mai fluent, pentru un serviciu de transport public de calitate, pentru salubrizare stradală permanentă și sistematică, pentru dezinsecții eficiente, un mediu curat și lista poate continua. Nu există soluții doctrinare la aceste probleme. Doar administrative. Prin urmare, salut intenția celor care consideră aceste deziderate mai importante decât politica. Timișoara are nevoie de energiile și forța întregii cetăți. Timișoara este într-un moment în care nu își mai poate permite luxul doctrinar, al formelor fără fond, în detrimentul vieții cetățeanului”, explică consilierul, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Experiența sa, mai scrie acesta, ar ajuta la aducerea la aceeași masă a tuturor, indiferent de culoarea politică, într-un moment foarte important, marcat de dezbinare. „Știu cât de important este să ne regăsim, în măsura în care ne pasă de acest oraș, la masă, toți, indiferent de culorile partidelor. Indiferent de frustrările proprii sau de grup, e important să fim în acțiune”, atrage atenția Orza.

„Închei, așadar, prin a spune că rămân același om, cu aceleași principii. Nu mă dezic de nimic din ceea ce am făcut și am rostit până acum. Și nici pentru ceea ce voi spune sau voi face de aici înainte. Pun, însă, Timișoara pe primul loc! Dintr-un sentiment al demnității celui care se identifică în locul său, acela în care am crescut, m-am educat, am trăit și la care nu voi renunța niciodată. Pentru ca am pus suflet in tot ceea ce am făcut serviciul public! Sunt deschis unei colaborări directe cu oricine se consideră de bună credință, care s-ar regăsi în aceste principii. Sunt deschis ideilor de bun simț, generoase, inteligente și creative pentru Timișoara noastră dragă!”, încheie fostul viceprimar.

