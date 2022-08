Ospăț stradal și distracție mare! O nouă ediție a Street food festival, la Iulius Town Timișoara

Între 15-19 septembrie, în același loc îndrăgit atât de toți bănățenii, Iulius Town Timișoara, va avea loc o nouă ediție a Street food festival 2022, așa că adună-ți prietenii și haideți la o călătorie culinară unică.

Pe lângă mâncare delicioasă, va fi și muzică live irezistibilă

Vineri, 16 septembrie 2022

20:00 – JazzyBIT;

21:30 – C.T.C;

Sâmbătă, 17 septembrie 2022

20:00 – Cuibul;

21:30 – Zdob și Zdub;

Duminică, 18 septembrie 2022

20:00 – Melting Dice;

21:30 – Irina Rimes.

Intrarea este liberă pentru toată lumea, însă pentru o experiență Street Food integrală, găsești aici bilete pentru Street Food Tour Timișoara: https://bit.ly/3QvYqDH

“Avem multe planuri #GourmetAF și #FunAF pentru tine, dar nu dăm încă tot din casă. Apasă butonul de „Going” și urmărește-ne pe paginile noastre de FB & IG ca să te asiguri că nu ratezi nimic din surprizele care urmează”, îndeamnă organizatorii.

Intrarea este liberă, asigură-te că vii doar cu voia bună la tine. Cu restul, se rezolvă. Brought to you by Why Not & Flavours www.streetfoodfestival.ro

