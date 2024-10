OUT OF THE BOX – 32 de deținuți au făcut artă. Vernisaj cu participarea lor

OUT OF THE BOX – 32 de deținuți au făcut artă. Vernisaj...

Timișorenii sunt invitați sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 18:00, la Comenduirea Garnizoanei Timișoara din Piața Libertății pentru a vedea ceva ce nu au mai văzut. Deținuții condamnați pentru fapte penale au ieșit „din cutie” și au creat. Într-un fel, au devenit (temporar) artiști vizuali în cadrul unui program cultural unic, menit să îi scoată din spațiul lor personal – OUT OF THE BOX. Timp de două luni au lucrat la instalațiile lor artistice, pe care acum, cu emoție, sunt gata să le prezinte publicului. Sub îndrumarea artistei vizuale Regina Damian, au realizat zeci de instalații de mari dimensiuni. Scopul acestui proiect, potrivit inițiatoarei și promotoarei sale, este să aducă în discuție teme precum toleranța (dreptul la a doua șansă) și prevenirea faptelor antisociale.

„Orice om are nevoie de salvare pe parcursul vieții”, spune unul dintre deținuții – artiști. Mulți colegi de-ai lui au ales să „vorbească” în lucrările lor despre ecologie și importanța salvării naturii – dar și despre salvarea lor. „Fă bine – ai premiu; greșești – trebuie să plătești”, afirmă altul. Pentru unii, salvarea vine de la Dumnezeu; pentru alții, din relațiile cu ceilalți oameni.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu sprijinul Direcției Județene pentru Cultură Timiș, fiind finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara, din Fondul pentru nevoi culturale de urgență.

OUT OF THE BOX își propune să răspundă unei nevoi culturale esențiale din comunitate, vizând o categorie socială deseori ignorată: deținuții din Penitenciarul Timișoara, care adesea nu au acces la activități creative.

Proiectul a oferit unui grup de 32 de deținuți, cu vârste între 20 și 60 de ani, șansa de a-și exprima gândurile și emoțiile prin intermediul artei, stimulând progresul lor personal și pregătindu-i pentru reintegrarea socială. „Prin acest proiect dorim să influențăm pozitiv viețile deținuților, promovând incluziunea socială și coeziunea comunității timișorene și arătând cum arta și cultura pot schimba destine”, afirmă Regina Damian, coordonatoarea proiectului.

Pe parcursul proiectului, participanții au creat instalații artistice de dimensiuni diferite, exprimându-și perspectivele și experiențele. Fiecare participant iese astfel „în afara cutiei” – OUT OF THE BOX, dezvăluindu-și povestea într-o manieră artistică și făcând un pas important spre reintegrarea socială completă.

Expoziția finală, care va fi vernisată sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 18:00, la Comenduirea Garnizoanei Timișoara din Piața Libertății celebrează astfel efortul fiecărui participant, promovând toleranța și înțelegerea în comunitate. De asemenea, se vor organiza tururi ghidate pentru elevi, studenți și pentru toți cei interesați să afle mai multe despre proiect. „Credem că acest proiect are un impact educativ profund, contribuind la prevenirea infracționalității în rândul tinerilor, prin stimularea empatiei și conștientizării”, adaugă Regina Damian.

