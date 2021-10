Pacienții au înghețat în spitalele fără căldură. Apel disperat la medicilor să se găsească o soluție, ca să nu ne întrerupă gazul chiar în mijlocul valului 4

Timișorenii au petrecut prima noapte în frig, după ce furnizorul de gaze naturale a oprit alimentarea, din cauza datoriilor istorice uriașe. Au avut de suferit și pacienții din spitalele timișorene care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare. Bolnavii au primit pături, cei din secțiile ATI pături electrice, iar saloanele au fost încălzite cu aer condiționat.

Miercuri dimineață, la Timișoara au fost 1 – 2 grade Celsius, după o noapte cu temperaturi la limita înghețului.

Managerii a șase spitale au fost convocați în comitetul local pentru situații de urgență. Ei atrag atenția că aparatele de aer condiționat sunt suprasolicitate și, implicit, se tem de o suprasolicitare a sistemului electric.

La spitalul județean, soluția este ca centrala veche să fie reparată în regim de urgență pentru ca pacienții să se poată încălzi.

“Nu poți intra în săli de operație și să operezi la 5 – 6 grade. Dacă vorbim de Covid și de alte patologii, trebuie cel puțin 29 de grade în saloane, ceea ce nu sunt, plus că noi aerisim mereu. Două pături puse peste pacient nu compensează lipsa agentului termic. Sunt șase spitale mari cu mii de pacienți care au de suferit. Ce vină are pacientul ca să sufere de pe urma unei neînțelegeri administrative? Noi, cu centrala ne descurcăm, dar ne gândim cu îngrijorare la copiii din saloane, care stau în frig. Am făcut apel să se găsească o soluție, ca să nu ne întrerupă gazul chiar în mijlocul valului 4”, a declarat medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului “Victor Babeș” Timișoara, la Digi24.

