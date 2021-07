Panouri publicitare în locul lucrările făcute de elevii Liceului de Arte Plastice la șantierul Fântânii cu Pești? Consilierul pentru urbanism al lui Fritz și arhitectul-șef au spus nu

Răzvan Stana, consilier local al USR PLUS Timișoara, povestește, într-o postare pe Facebook de marți, 6 iulie, cum lucrările realizate de elevii Liceului de Arte Plastice pe placajele care înconjoară șantierul de la Fântâna cu Pești au fost aproape de a fi înlocuite cu panouri publicitare. Așa ar fi vrut firma care execută lucrările, însă s-ar fi opus, din câte spune Stana, Rudolf Graef, consilierul personal pentru urbanism și dezvoltare urbană al primarului, și Gabriel Almăjan, arhitectul-șef al Timișoarei.

„Era vorba de o speță, mai precis de amplasarea abuzivă a unor panouri publicitare în centru, fix peste lucrările copiilor de la Arte. Firma constructoare susținea că are tot dreptul să aducă mai mult kitsch în centrul orașului. Asta până la discuția cu Rudi și Gabriel. Nu am văzut niciodată, dar niciodată în viața mea, oameni atât de pregătiți, de profesioniști, de «acasă» pe un subiect. Nu am auzit niciodată opinii atât de TRANȘANT exprimate, susținute logic, pas cu pas și acoperite mereu de litera legii, precum cele prezentate ieri de Gabriel și Rudi”, scrie Răzvan Stana.

Tot acestea spune că, din explicațiile celor doi, a reieșit că „se pregătește un întreg regulament privind publicitatea urbană, că se va termina cu prostul gust, în special în centrul Timișoarei”. Stana speră că, astfel, Timișoara ar putea ajunge la „standardele orașelor europene în privința imaginii orașului nostru” și că „s-a terminat cu șmecheriile în domeniul urbanismului și imaginii orașului”.

Comentarii

comentarii