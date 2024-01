Parc tematic în miniatură, la Moșnița, în cea de a doua jumătate a acestui an

Proiectul tehnic al viitorului parc tematic, care va reprezenta județul Timiș în miniatură, ce se va amenaja la Moșnița Nouă a fost finalizat, se poate trece și la execuția obiectivului, a anunțat Alin Nica, președintele CJ Timiș, instituția care finanțează lucrarea, aleasă pentru a beneficia de bani în urma bugetării participative.

Viitorul parc, ce va reprezenta județul Timiș în miniatură, este un obiectiv finanțat din banii Consiliului Județean Timiș, și a fost ales în urma voturilor exprimate de cetățeni în cadrul procesului de bugetare participativă. Suma alocată inițial proiectului a trebuit suplimentată, spune Alin Nica, președintele CJT.

”Parcul, din centrul comunei (n.r. Moșnița Nouă) este un proiect de bugetare participativă care va fi finalizat anul acesta. Anul trecut am finalizat proiectul tehnic și am și suplimentat suma de de bani, pentru că estimarea inițială a fost mai mică și va fi un un proiect, iată de o altă factură. Nu mai discutăm de infrastructură, discutăm de de partea de agrement în centrul comunei și cred că Moșnița Nouă are nevoie de un astfel de proiect și mă bucur că putem să ne implicăm de la Consiliul Județean în a răspunde nevoilor cetățenilor care s-au manifestat prin buget, programul nostru de bugetare participativă de acum 2 ani”, a spus Nica.

Conform oficialului, obiectivele care vor fi prezentate în miniatură au fost, în mare, stabilite deja prin proiectul tehnic, dar urmează să fie și clar stabilite odată cu amenajarea parcului tematic.

Locația aleasă este centrul comunei periurbane a Timișoarei, va fi accesibilă și celor din oraș, iar, cel mai probabil, nu se va percepe taxă de intrare.

”Parcul este foarte bine situat. Este parcul central din Moșnița Nouă, parcul de vizavi de primărie, chiar în centrul localității comunei. Deci acel parc va fi amenajat cu temă tematică, intrarea va fi la liber, nu vom avea o taxă”, a spus și primarul din Moșnița, Florin Bucur.

