Parcarea multinivel a Primăriei Timișoara se mută din Calea Martirilor în zona Dacia

Primăria a decis, după votul cetăţenilor din zona Dacia, ca pe strada Ulmului să se construiască o parcare cu parter plus 3 niveluri, în locul fostelor garaje demolare recent de primărie.

”Intenţia noastră este de a construi parcări multinivel. În Calea Martirilor nu vom mai face, pentru că nu vor cetăţenii de acolo. Analizând la rece, am ajuns la concluzia că nu putem forţa nota, ţinem cont de părerea cetăţenilor, pentru că nu sunt nici prea multe locuri create, ţinând cont şi de normele urbanistice.

Joi am primit lista de semnături cu acordul cetăţenilor din grupul de blocuri Ulmului, zona Dacia, unde am demolat recent o mulţime de garaje. Vom da undă verde SDM să facă pregătirile pentru o parcare multinivel acolo. Vom analita tehnico-economic cum este mai raţional să facem, 2-3-4 (parter plus 3 niveluri). Ce vor spune specialiştii, aşa vom face, dar cetăţenii vor multinivel, pentru că este foarte mare nevoie de locuri. Chiar dacă vom amenaja acolo locuri, vor veni cetăţeni din vecinătate mai mare şi îşi vor parca maşinile, pentru că nu au unde să-şi parcheze maşinile. Decizia că vom construi”, a explicat Nicolae Robu.

