Parcul Botanic din Timișoara ar urma, în mai puțin de un an, să fie iluminat. Vor fi peste 200 de stâlpi, controlați printr-un sistem care ar trebui să ducă la „iluminat corect” și la reducerea consumului de energie

Marți, 21 septembrie, reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara au anunțat că a fost semnat contractul cu Elbi Energy Projects pentru realizarea, în premieră, a unui sistem de iluminat public în Parcul Botanic, proiect pe fonduri europene. Licitația a fost finalizată acum mai bine de un an, însă au existat contestații. Acestea au fost respinse de abia recent, astfel că procedura a putut continua. În urma licitației a fost obținut un preț cu 800.000 de lei mai mic decât cel estimat inițial, de 2,8 milioane de lei.

Câștigătoarea contractului are la dispoziție 10 luni pentru proiectarea și execuția lucrărilor, garanția fiind de 60 de luni. Concret, proiectul prevede instalarea a 219 stâlpi de iluminat public și extinderea sistemului de iluminat pe o lungime de 3.400 de metri liniari. Valoarea totală a contractului de proiectare și execuție este de 2.082.413,26 lei fără TVA. Valoarea estimată a contractului în momentul scoaterii acestuia la licitație era de 2.841.099, fără TVA. Proiectul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional-Regional 2014-2020, contribuția Primăriei Municipiului Timișoara fiind de doar 2%.

„Acest proiect a fost complet blocat mai bine de un an de contestații depuse de firmele participante și mă bucur că am reușit, cu ajutorul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor de judecată, să desemnăm un câștigător fără a fi nevoiți să reluăm întreaga procedură de licitație, care ne-ar fi costat timp, dar ne-ar fi pus și în pericol să pierdem finanțarea europeană a acestui proiect. Astfel, pentru prima dată, Parcul Botanic din Timișoara va fi iluminat public”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Prin proiect se vor executa următoarele: realizarea unei rețele electrice subterane (LES), alimentarea rețelei electrice nou proiectate, montarea stâlpilor de susținere a corpurilor de iluminat, montarea corpurilor de iluminat pietonal și implementarea unui sistem de telegestiune cu dimming la nivel de punct luminos. Acest sistem ar urma să ajute la reducerea consumului de energie electrică, la realizarea unui „iluminat corect” al parcului, „adaptat la funcțiunile spațiului public, pentru creșterea confortului și siguranței celor care îl traversează”.

„Din păcate, în ultimii ani, parcul a pierdut foarte multe dintre speciile care se găseau odată acolo. De aceea acest proiect vrem să devină un nou început pentru Parcul Botanic. Vrem să reparăm Grădina Japoneză, să reabilităm bazinele, care sunt dezafectate de mai mulți ani și să amenajăm întreaga zonă. Să reintroducem colecțiile de plante care s-au pierdut în decursul anilor pentru ca acest parc să redevină un loc de recreere, dar și de educație, o adevărată Grădină Botanică a Timișoarei”, a mai spus primarul Dominic Fritz.

Comentarii

comentarii