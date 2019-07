Parcul de aventură din Nădrag, redeschis pentru turiști

Parcul de aventură din Nădrag, care se întinde pe 1,5 hectare, într-o zonă împădurită, în locul cunoscut de localnici sub numele de Poiana Negri, a fost redeschis pentru turiști. După cum au anunțat autoritățile locale, deocamdată parcul este deschis doar în zilele de duminică, între orele 11 și 17. Parcul a fost construit de Primăria Nădrag și are șase trasee de diverse grade de dificultate, pentru adulți și pentru copii, cu 64 de elemente suspendate (traversări, săritoare, platforme, cățărători), iar fiecare rută are câte o tiroliană, cu o capacitate de 200-300 de persoane pe zi. Cei care se vor aventura în parc vor avea la dispoziție și 40 de echipamente de autoasigurare (20 pentru copii și 20 pentru adulți).

Comentarii

comentarii