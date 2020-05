Parintii intarzie vaccinarea copiilor de teama COVID-19. Medic: Poliomielita, difteria, tetanosul sunt boli care ucid

Medicii spun ca multi parinti nu vin cu copiii la vaccinare de teama ca s-ar putea infecta cu coronavirus. Programul national de imunizare trebuie sa continue in ciuda pandemiei.

“Programul national de imunizare are nevoie sa continue. Avem 19.990 de cazuri de rujeola, 68 in ultima saptamana”, a declarat medicul Valeria Herdea, medic pediatru.

“Cred ca acum este cea mai importanta regula pentru a proteja copiii nostri, sa stiti ca vorbim de poliomielita, de difterie, de tetanos, de pertusis, de rujeola, sunt boli care ucid”, a spus aceasta.

Medicii spun ca nu exista pericol pentru copil si parinti cand merg la cabinet, pentru ca ei au facut in asa fel incat sa nu se intalneasca cu alti pacienti.

“Mentinerea acestor copii la risc pentru dezvoltarea tusei convulsive, in conditiile in care stim ca anticorpii materni au o valabilitate de aprox. 6 saptamani inseamna sa dezvoltam un volum de persoane susceptibile de a dezvolta tuse convulsiva cu posibilitatea unor forme severe”, a declarat si Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din Ministerul Sanatatii. sursa: www.ziare.com

