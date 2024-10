Partidele au lipit primele afișe din cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, la Timișoara

Primele afișe electorale cu candidații care se vor înfrunta la alegerile prezidențiale din acest an au fost lipite, vineri la ora 0, pe panourile oficiale instalate la Timișoara. Momentul a marcat debutul oficial al campaniei electorale, care se va încheia pe 23 noiembrie.

Liberalii au ales punctul zero din Timișoara pentru a lipi primele afișe electorale. Un grup numeros de membri de partid au luat parte la acțiunea electorală. În fruntea lor s-au aflat șeful PNL Timișoara, Marilen Pirtea, locul 1 pentru lista de candidaturi la Camera Deputaților, alături de Cosmin Tabără, locul 2 la Senat, dar și Alin Popoviciu, revenit de curând în partid, după plecarea lui Alin Nica.

„Va fi o competiție foarte acerbă, sunt foarte mulți candidați, dar cred că românii au înțeles că stabilitatea națională, mediul de afaceri, educația, sănătatea, modul în care ei pot să-și ducă viața zi cu zi fără taxe, impozite majorate, modul în care mediul agricol este sprijinit, modul în care agricultorii și producătorii autohtonii pot să-și desfacă mărfurile în piața națională, modul în care pot dormi liniștiți deși la graniță avem un război, toate aceste lucruri sunt garantate de Nicolae Ciucă, un profesionist care are mai mulți ani de experiență profesională în slujba țării decât ani de politică. Nu face politică pentru sine, ci pentru români, nu a ales această carieră pentru un ego, ci pentru încununarea unei cariere bogate și pentru a se pune în slujba românilor, așa cum a făcut-o în fiecare zi de când a slujit țara ca și militar. (…). Suntem convinși că după această campanie, după toate cele trei runde de alegeri, atât prezidențiale, cât și parlamentare, Partidul Național Liberal să poată spune că am trimis în fruntea țării un reprezentant de seamă, pe domnul Nicolae Ciucă, și membri în Parlament care să slujească TImișul, Timișoara și România. Am această convingere că timișorenii vor fi cerebrali, ca de obicei, vor fi pragmatici, empatici și vor alege pentru binele lor, pentru binele copiilor lor și pentru binele țării. ”, a declarat Marilen Pirtea.

Și cei de la PSD Timiș au ales tot centrul Timișoarei pentru a lipi primele afișe cu Marcel Ciolacu. Panoul din Piața Operei a fost locul unde a avut loc evenimentul. Desigur, Alfred Simonis s-a aflat în fruntea simpatizanților lui Ciolacu. Alături de el s-a aflat și Sebastian Răducanu, Titu Bojin, Eugen Dogariu și Adrian Cionca, candidați la Parlament.

”Am lipit primul afiș în zona zero a Timișoarei, așa cum facem de fiecare dată. Candidatul Partidului Social Democrat la președinția României este domnul Marcel Ciolacu, un candidat care atâta timp cât a fost și este încă prim-ministru s-a preocupat de problemele județului Timiș, ale municipiului Timișoara. Este omul care ne-a sprijinit în toate demersurile de a atrage fonduri importante în Timiș, este omul care a sprijinit și Institutul Oncologic, și Stadionul Dan Păltinișanu, și noul corp de clădire de la Spitalul Județean, și Centura de Sud, și finanțarea Centrului de Vest, și cel care a sprijinit investiții în autostrăzi. (…) Îmi permit să fac un îndemn timișenilor să nu mai voteze sigle, să voteze oameni, să analizeze prin prisma competențelor și activității profesionale pe care o pot evalua la marea majoritate a candidaților și să încercăm să fim aproape de proiectele importante ale acestui județ, pentru că m-ar ajuta și ne-ar ajuta pe toți să avem oameni care și-au arătat atașamentul față de județ și față de municipiul Timișoara în funcții importante”, a spus Alfred Simonis.

Cei de la AUR Timiș au ales tot Piața Unirii în vederea lipirii primului afiș cu George Simion, candidatul partidului la funcția de președinte al statului. În fruntea grupului de simpatizanți s-a aflat Titi Stoica, parlamentarul AUR de Timiș. De această dată nu au mai existat îmbrânceli cu cei de la USR, chiar dacă echipele celor două partide s-au aflat în același loc.

