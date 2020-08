Pastorul Ionel Tuțac, infectat cu coronavirus. În urmă cu câteva zile nega implicarea comunității baptiste în răspândirea infecției

Ionel Tuțac, pastorul Bisericii Harul din Lugoj s-a infectat cu coronavirusul. Pastorul a declarat pentru Lugojeanul.ro că duminică după-amiaza a primit rezultatul testului și că în prezent se află internat la Spitalul „Victor Babeș”, din Timișoara. Momentan, stare sa este bună. Are doar febră și tușește.

„Eu sunt un om activ. E greu de spus de unde l-am luat. Am intrat în contact cu destul de multă lume. Am o bănuială, dar nu e certitudine, e posibil. Am fost la o înmormântare și acolo a fost mai multă lume, s-au respectat regulile de distanțare, dar ulterior am aflat că băiatul unuia dintre cei care au participat a fost infectat și internat în spital. Dar nu pot să fiu sigur”, a spus Tuțac.

Pastorul lugojean spune că primele semne ale bolii le-a avut la sfârșitul săptămânii trecute, când a început să tușească și să facă febră. „Vineri am hotărât să merg la spital și au descoperit că am o problemă la plămâni, după care au decis să-mi facă testul. Ieri după-amiază mi-a venit rezultatul pozitiv”, a declarat Tuțac.

În urmă cu câteva zile, după apariția focarului de infecție din Făget, pastorul Ionel Tuţac încerca să nege implicarea comunității baptiste în răspândirea infecției cu coronavirus.

„În biserici, indiferent de confesiune, vin şi oameni care nu sunt neapărat parte a acelor comunităţi. Sunt unii care vin în vizită, alţii din curiozitate şi e posibil, dacă sunt infectaţi, să răspândească mai departe. Din ce am stat de vorbă cu alţi colegi, virusul nu a fost luat din biserică, ci din alte părţi şi adus în biserică. Deci nu lăcaşul de cult a fost locul în care a apărut virusul, ci a fost adus din altă parte”, a mai spus pastorul Bisericii Baptiste ,,Harul” din Lugoj.

