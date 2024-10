Patriciu Rușeț “decolează” de pe postul de director adjunct al STPT. Subalternii vorbesc despre posibile ilegalități

Fostul liberal Patriciu Rușeț ar putea pleca de pe funcția de director general adjunct al Societății de Transport Public Timișoara. Zvonurile au apărut mai demult, atunci când autorii anonimi ce postează pe pagina de Facebook Vocea STPT, au relatat despre o posibilă implicare a tânărului manager în niște afaceri de vânzare a fierului vechi și a cablurilor de troleibuz, care au dispărut din curtea STPT, către o firmă de reciclare a metalelor, din Moldova Nouă, care ar avea legătură cu tatăl lui Patriciu Rușeț, ex-liberalul Vasile Rușeț, fost director al SCM Timișoara.

Pagina de Facebook Vocea STPT a publicat joi, 3 octombrie 2024, niște acuzații grave la adresa directorului adjunct, fără a da însă detalii și nici probe care să susțină afirmațiile. Însă, conform zicalei din popor, nu iese fum fără foc.

“Oferta tacită a administrației #DominicFritz & #RubenLațcău pentru directorul adj. STPT Rușeț Malin Patriciu. În urma unui audit (control), administrația Fritz & Lațcău a constatat că directorul adj. Rușeț Patriciu este implicat într-o posibilă fraudă împotriva STPT-ului.

Primarul Fritz & viceprimarului Lațcău i-au făcut dir.adj. Rușeț Patriciu, oferta de a demisiona în schimbul tăcerii acestora mai exact de a nu face publică valoarea fraudei făcută de actualul ex-dir.adj. Rușeț care ar avea ca repercusiune întocmirea unui dosar penal de către #DNA în urma căruia ar rezulta o condamnare cu executare”, au publicat pe Facebook, cei de la Vocea STPT.

Patriciu Rușeț a negat zvonurile legate de posibile afaceri ilegale, negocieri cu edilii din Primăria Timișoara sau despre o posibilă anchetă a DNA. El a mai spus că nu și-a dat demisia de la societatea de transport și nici nu i s-a cerut să plece.

“Eu luna aceasta sunt în concediu de odihnă. Cu consiliul de administrație am făcut un acord de încetare a contractului de muncă pe mandat, cu 1 noiembrie. Nu m-au dat afară, nu mi-am dat demisia. Un acord, o încetare cu acordul părților, acordul meu și cu acordul consiliului de administrație. O mică precizare: fiind angajat al societății, am avut un contract de muncă. Am participat la concurs și am trecut pe contract de mandat. Automat, când am trecut pe contract de mandat, contractul de muncă mi s-a suspendat. Eu cu 1 noiembrie mi-am dat demisia din contractul de mandat, mă rog, încetare cu acordul părților și mi se activează contractul de muncă. Deci nici vorbă de dat afară, nici vorbă de alte zvonuri. Dacă urmăriți pagina de Facebook Vocea STPT ați văzut că multe lucruri scriu cei de la Vocea STPT. 100% sunt oameni din STPT pentru că sunt amănunte din interior și dacă vă uitați atent la postări vede că toate postările sunt dimineața la trei-patru, deci când vin șoferii la lucru”, a declarat Patriciu Rușeț pentru Renașterea bănățeană.

Pe de altă parte, majoritatea postărilor de pe pagina Vocea STPT s-au confirmat ulterior și au ieșit la lumină aspecte negative din activitatea conducerii și a activității din STPT, de multe ori postările fiind însoțite de fotografii sau alte documente.

Pe piața permutărilor politice, după rezultatul alegerilor locale din iunie 2024, mai mulți liberali și-au schimbat sau și-au negociat un loc de muncă. Despre Rușeț se spune că acesta ar viza un post în cadrul Prefecturii Timiș sau la Aeroportul Timișoara ori la Administrația Canalului Navigabil Bega.

Patriciu Rușeț s-a angajat la regia de transport în 2014. Apoi, cu sprijinul tatălui său, a ajuns director de exploatare în 2019. În octombrie 2021, Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara l-a numit în funcția de director general provizoriu, în locul lui Bitea, care a demisionat din funcție. Ulterior instalării lui Constantin Cocheci ca și director general, Rușeț a primit funcția de director general adjunct, poziție din care a cochetat cu Partidul Liberal Timiș, o grupare politică condusă de Raul Ambruș, care se întâlnea chiar la sediul bazei sportive a STPT.

