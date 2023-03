Patrick’s Day – Ziua Națională a Irlandei, sărbătorită, în premieră, la Timișoara. Ambasadorul E.S. Paul McGarry a intonat imnul țării sale, în aplauzele asistenței

Ambasadorul Irlandei in Romania a sarbatorit ziua nationala a tarii sale, Saint Patrick’s Day, pentru prima data in cadrul uzantelor diplomatice, intr-un alt oras decat capitala Romaniei. Astfel, in aceasta seara, E.S. Paul McGarry s-a aflat la Timisoara, in calitate de amfitrion al receptiei organizata la Centrul Regional de Afaceri, alaturi de prietenii si colaboratorii sai de la Camera de Comert, Agricultura si Industrie Timis, dar si de invitatii care au onorat acest eveniment de gala.

De altfel, dupa cum a punctat presedinta CCIA Timis, Florica Chirita, in discursul sau, este vorba despre o noua premiera pentru Timisoara, dar si pentru mandatul sau in fruntea organizatiei patronale banatene.

„Nu ne-am facut sperante prea mari ca vom reusi sa organizam acest eveniment la Timisoara, o premiera pentru Ambasada Irlandei in Romania, cand Saint Patrick’s Day este sarbatorita intr-un alt oras decat Bucurestiul. Pana la urma, gratie relatiei foarte bune pe care o avem cu domnul ambasador Paul McGarry, am reusit sa organizam aceasta receptie oficiala”, a declarat Florica Chirita.

Urari aniversare i-au adresat ambasadorului Irlandei in Romania si primarul Timisoarei, Dominic Fritz, dar si subprefectul Sorin Ionescu. Din nefericire, niciun reprezentant al Consiliului Judetean Timis nu a onorat cu prezenta acest eveniment de protocol zero, aspect sesizat de mai toti oficialii prezenti la Centrul Regional de Afaceri.

Inainte ca trupa de muzicieni invitata la Timisoara sa-si inceapa recitalul de melodii traditionale irlandeze, iar berea Guinness sa curga in pahare, E.S. Paul McGarry, prezent la receptie alaturi de sotia sa, a laudat Timisoara pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii si a multumit tuturor celor care au facut posibila prima sarbatoare de Saint Patrick’s Day din afara Bucurestiului, scrie impactpress.ro.

