Patru ambasadori au vizitat Consiliul Judeţean Timiş. Muncitori chinezi noi şi deschiderea unei societăţi high-tech, subiectele discuţiilor

Consiliul Judeţean Timiş a fost vizitat vineri de patru ambasadori acreditaţi la Bucureşti. Călin Dobra, preşedintele CJT, s-a întâlnit cu reprezentanţii Macedoniei de Nord, Canadei, Spaniei și Chinei. Cele mai interesante discuţii au avut loc cu ambasadorul de pe continenul nord-american, acesta a anunţat că o importantă companie high-tech doreşte să vină la Timişoara, urmând să creeze sute de noi locuri de muncă.

„M-am bucurat de vizita Ambasadorului Republicii Macedoniei de Nord, E.S. Gabriel Atanasov. Am convenit să depunem eforturi pentru a demara proiecte culturale și schimburi de experiență pe politici de dezvoltare regională. Vom ajunge astfel să ne cunoaștem mai bine și cu siguranță vom avea doar de câștigat. Ambasadorul Canadei în România, Excelența Sa Kevin Hamilton, a adus o veste deosebită pentru județul nostru. Domnia sa ne-a transmis că o mare companie high-tech canadiană este interesată să investească în Timiș. Dacă vor hotărî să vină la noi în județ, vor fi create între 400 și 500 noi locuri de muncă bine plătite. Pentru a stimula interesul acestora, am decis să trimitem o scrisoare Ambasadei Canadei în România, care, cu sprijinul Excelenței Sale, va ajunge la reprezentanții companiei. Prin această scrisoare, ne vom face mai bine cunoscute toate atuurile și facilitățile de care dispunem. Depunem toate eforturile pentru a atrage investiții care să creeze locuri de muncă de calitate”, a declarat Călin Dobra, după întâlniri.

În prim planul discuţiilor cu reprezentantul Spaniei s-a aflat intenţia de a dezvolta în Timiş învăţământul în limba spaniolă. „E.S. Manuel Larrotcha Parada, Ambasadorul Regatului Spaniei la București, a fost însoțit de dl José Miguel Viñals, Consulul Onorific al Spaniei la Timișoara, un bun prieten al nostru, alături de care am împărțit multe momente importante ce țin de Centenar, cultură și nu numai. Am avut ocazia de a prezenta oportunitățile județului nostru și i-am asigurat de deschiderea Timișului și a Timișoarei față de investitorii spanioli. În plus, domniile lor au tot sprijinul nostru în dezvoltarea învățământului în limba spaniolă atât la nivel preuniversitar, cât și universitar. Desigur, ne dorim și trebuie să facem mai multe pentru a spori prezența economică și culturală spaniolă în județul nostru”, a continuat şeful CJ Timiş.

Un alt oaspete important a fost ambasadorul Chinei la Bucureşti. Întâlnirea a adus în prim plan posibilitatea de a spori prezenţa contingentului de muncitori chinezi din companiile timişene.

„Am fost onorați și de prezența E.S. dna Jiang Yu, Ambasadorul Republicii Populare Chineze la București. Județul nostru, ca pol de creștere și centru de afaceri, poate avea mult de câștigat dintr-o relație apropiată cu China. Timișul are un parteneriat cu regiunea Yunnan semnat în 2015, care poate cunoaște o revigorare în perioada următoare. După cum se știe, o parte din necesarul de forță de muncă din județ este asigurat și printr-o infuzie de muncitori chinezi. Chiar și în acest sens se pot face mai multe, având în vedere că șomajul în Timiș este de 0.9%, sub limita sustenabilă de trei procente”, a încheiat Dobra.

